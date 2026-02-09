Suspendidas las clases este martes en 15 centros educativos de la provincia de Cádiz
Todas las aulas de Grazalema y Torre Alháquime cancelan su actividad lectiva
La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad lectiva presencial en 15 centros educativos de la provincia de Cádiz para mañana martes, 10 de febrero. Estas cancelaciones se incluyen en las 32 que se han decretado en toda la comunidad autónoma por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.
Además, existen 76 rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio por problemas en los accesos o cortes de carretera.
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:
Grazalema y Torre Alháquime.
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
El Portal- Jerez de la Frontera:
CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera:
EI Rocinante
La Ina- Jerez de la Frontera:
CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera:
CEIP Guadalete
Olvera:
IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
E.I. El Azahar
E.I. La Rayuela
San Martín del Tesorillo:
IES Azahar
Ubrique:
CEIP Benafélix
EI La Esperanza
CDP Sagrado Corazón de Jesús
Zahara de la Sierra:
CEIP Maestro Juan María Marín
EI La Rayuela
