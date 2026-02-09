Suspendidas las clases este martes en 15 centros educativos de la provincia de Cádiz

Imagen de archivo de un aula.

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad lectiva presencial en 15 centros educativos de la provincia de Cádiz para mañana martes, 10 de febrero. Estas cancelaciones se incluyen en las 32 que se han decretado en toda la comunidad autónoma por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

Además, existen 76 rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio por problemas en los accesos o cortes de carretera.

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Grazalema y Torre Alháquime.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Portal- Jerez de la Frontera:

CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera:

EI Rocinante

La Ina- Jerez de la Frontera:

CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera:

CEIP Guadalete

Olvera:

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

Ubrique:

CEIP Benafélix

EI La Esperanza

CDP Sagrado Corazón de Jesús

Zahara de la Sierra:

CEIP Maestro Juan María Marín

EI La Rayuela