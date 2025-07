“La sostenibilidad será el eje del turismo de Cádiz en el futuro”

Desde que asumiera su cargo como delegada territorial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona está volcada en conseguir que la provincia no sólo consolide su posición de liderazgo turístico sino que este sea sostenible y de calidad. Esta semana conced ió una entrevista a este diario en la que repasó la actualidad de su delegación.

Pregunta.–Cultura, Turismo y Deporte, suena bien.

Respuesta.–La verdad que sí. Son unas áreas muy bonitas, agradecidas. Además aprendes mucho de todas ellas y están interrelacionadas entre sí. Al final nuestro objetivo con el turismo ha sido atraerlo a través de nuestra oferta cultural y deportiva.

P.–A nivel ciudadano existe la sensación de que Cádiz lleva años de moda y que la burbuja no explota. ¿Es así?

R.–Los datos así lo refrendan. Las previsiones de este verano son muy buenas. El año pasado recibimos en verano unos 2,6 millones de visitantes y este año las previsiones hablan de rozar los tres millones. Pero lo que para mí es más importante es que si las expectativas se cumplen, tanto en ingresos como en empleo, vamos a tener un gasto por primera vez en la historia por encima de los 100 euros por persona de media. Los datos de Cádiz cada vez son mejores, y eso forma parte de la apuesta que se está haciendo por el turismo en la provincia.

P.–¿Llega a preocupar en la Delegación de Turismo la idea demonizar al turista que algunos quieren instalar?

R.–Lo que algunos no entienden es que el turismo es la principal industria de nuestra provincia y que todavía haya quienes intenten demonizarlo es difícil de entender. El turismo ha estado sufriendo una campaña un poco incomprensible e injustificada, porque es una gran industria. Lo que no puede ser es que se le intente culpar de todos los males, como por ejemplo del problema de la vivienda. Es verdad que tenemos que intentar, y lo estamos haciendo, revertir esa situación. Estamos apostando por la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social.

P.–¿Culpar al turismo de la falta de viviendas no es un poco simplista?

R.–Se ha intentado hacer ver que el problema de la vivienda eran las VFT, pero en realidad el problema también deriva de la Ley de Derecho a la Vivienda, que no ha funcionado, o no está funcionando, porque hay muchas viviendas todavía vacías y que el propietario no se atreve a ponerlas en alquiler, precisamente porque sufre una inseguridad jurídica y teme perder su posesión. En Cádiz hemos trabajado muchísimo para controlar las VFT, creo que ese problema está bastante atajado. Lo que sí tiene que hacer el Gobierno de España es invertir en hacer más viviendas para el uso habitual.

P.–Me decía esta pasada semana José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, que sobre Cádiz está formándose una tormenta perfecta en cuanto a las comunicaciones por los retrasos sistemáticos que sufrimos en los trenes, los problemas del Aeropuerto de Jerez, cada vez con menos vuelos, y el colapso de la autopista. ¿Qué piensa al respecto?

R.–Necesitamos más inversión del Gobierno. En este caso ya el consejero lleva desde hace un mes, que remitió una carta al ministro Puente, instándolo a abordar un plan integral de conectividad para Andalucía que asuma la necesidad de impulsar algunas infraestructuras que para nosotros son esenciales. Sin ellas se está condenando al colapso a infraestructuras claves de Andalucía, como por ejemplo, en nuestro caso, la AP-4, que necesita ese tercer carril urgentemente; o también el desdoble de la Nacional IV. Es necesario también invertir en las infraestructuras ferroviarias, que últimamente ha sufrido parones que han tenido a pasajeros durante horas sin aire acondicionado ni agua. Muchos turistas venían en tren y ahora se lo piensan.

“El Gobierno debe apostar por la AP-4, el tren y el aeropuerto de Jerez”

P.–Al igual que hablando de industria quizás el Campo de Gibraltar sea un poco la locomotora de la provincia, ¿a nivel turístico hay alguna comarca que sobresalga?

R.–Depende de la temporada. Es verdad que el litoral andaluz en verano tiene un aumento de visitantes, pero yo no destacaría a ninguna por encima de otra.

P.–¿Se ha conseguido romper esa estacionalidad turística, que es algo que los hosteleros vienen reclamando hace años?

R.–Estamos trabajando en ello. Nuestro compromiso para el desarrollo y fortalecimiento del turismo tiene el proyecto de convertir Andalucía en un destino de referencia en cuanto a la sostenibilidad. Eso pasa por apostar también por diversificar la oferta fuera de lo que es el turismo estacional para todos los días del año y en todo el territorio.

P.–¿Cómo están haciendo eso?

R.–Apostando por pequeños eventos o grandes eventos que puedan atraer al turismo fuera de las temporadas altas, potenciando también la creación de experiencias y la difusión de rutas, como las ecoturísticas o las culturales. También estableciendo acuerdos con actores claves, como por ejemplo el transporte, con un especial enfoque a mejorar la conectividad aérea.

P.–A nivel cultural la provincia también tiene una riqueza muy amplia, ¿cómo la venden al exterior?

R.–Tenemos unos recursos naturales y patrimoniales inigualables. También estamos apostando por eso.

P.–¿Cómo?

R.–En la consejería tenemos líneas de ayudas que mejoran ese tipo de recursos, porque apostamos por un turismo regenerativo que sea capaz de devolverle a la sociedad lo que el turismo le aporta. Por ejemplo las líneas de Munitur, para los municipios turísticos, que el 8% de la Patrica está en proyectos que presenten estos municipios. Ahora salió la convocatoria para promover la sostenibilidad a través del patrimonio cultural, en los cuales hay un millón de euros para Cádiz, y que tiene dos líneas, una que va para municipios de interior con menos de 100.000 habitantes, y otra que el año pasado no existía y que se ha creado este, orientada a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y entidades religiosas para mejorar esa oferta cultural y religiosa de Cádiz, que es inmensa. Aparte desde 2021 tenemos 23 millones de euros en los planes de sostenibilidad turística en destino, con fondos europeos, que lo que hacen es invertir en destinos para que sean turísticamente sostenibles y reforzar así la eficiencia energética, la transformación digital y la accesibilidad.

“Queremos un turismo que devuelva a la sociedad lo que recibe de ella”

P.–¿Qué papel juegan en esta apuesta turística las playas?

R.–Uno muy importante, indudablemente. El consejero anunció el día que otorgamos las Banderas Azules unas ayudas de seis millones de euros para playas, para mejorar la competitividad y el impacto ambiental. Es decir, que desde la Consejería de Turismo apostamos por preservar nuestros recursos naturales y nuestros recursos culturales. Entendemos que es nuestro eje central para la atracción de turistas.

P.–¿Cómo son las relaciones entre administraciones actualmente?

R.–Magníficas. Colaboramos en muchos eventos con el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial, por ejemplo. Compartimos muchos eventos y vamos de la mano en la Mesa de Conectividad para traer más vuelos al Aeropuerto de Jerez. Tenemos una relación muy diaria de trabajo.

P.–¿La pérdida de protagonismo del Aeropuerto de Jerez tiene arreglo?

R.–Bueno, al inicio de la legislatura diseñamos un plan de trabajo que tenía como objetivo captar vuelos y fomentar la permanencia de las aerolínea y fortalecer las conexiones internacionales en colaboración con las distintas instituciones. En este caso, con la Diputación y el Ayuntamiento de Jerez impulsamos esa Mesa de Conectividad. Es verdad que se necesitaría un mayor esfuerzo por parte del Gobierno de España en la inversión en el aeropuerto, porque es una infraestructura clave para el turismo de la provincia, que tiene un futuro gracias a la apuesta que estamos haciendo, al esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía. En eso echamos un poquito en falta esa apuesta firme por parte del Gobierno de España. El otro día lo decía la alcaldesa de Jerez, que está viendo que el aeropuerto está sufriendo un abandono y una especie de estrangulamiento por parte del Gobierno de España.

P.–¿No cree que AENA debería realizar una mayor inversión en Jerez?

R.–Absolutamente. Ya se pidió hace mucho tiempo la ampliación de la pista, pero no se ha obtenido respuesta. Y se debería realizar una política comercial más intensa, que fuera más atractiva, para que las aerolíneas decidiesen operar desde Jerez, que al final es el aeropuerto de la provincia de Cádiz y nuestra principal entrada de turismo, sobre todo internacional. Es verdad que ha habido una bajada de viajeros por la marcha de Ryanair, pero se va a ir compensando durante el año progresivamente, porque ha habido la incorporación de otros vuelos, de otras aerolíneas como Vinter, como Je Tours también, que empezaron a operar a comienzos de mayo, como Eurowings, que empezó en abril; Volotea también anunció vuelos a Asturias y TUI estableció una conexión con Varsovia. Se han incrementado frecuencias con Vueling a Barcelona y a Palma de Mallorca. Si bien en la primera parte del año ha habido una reducción de pasajeros con respecto al año anterior, es verdad que la demanda de este mes de mayo en el aeropuerto se ha ido manteniendo igual que la de 2024 y, por tanto, vamos a atender a la estabilización compensando con nuevas rutas, a las que se hayan de sumar algunas que también empezarán en 2026. Es verdad que siempre aspiras a lo mejor, pero las previsiones que se dan hablan de que el Aeropuerto de Jerez durante este verano aumentará su oferta en asientos casi un 2%. Se necesita mayor inversión y es verdad que nosotros, desde la Mesa de Conectividad, conjuntamente con Diputación, estamos poniendo toda la carne en el asador para que el aeropuerto mantenga y crezca, y sobre todo apostando especialmente por el turismo alemán y el turismo británico.

P.–A nivel personal, ¿tiene algún reto a medio plazo que le ilusione especialmente?

R.–Tengo muchos. Quiero sacar muchas cosas adelante que llevan tiempo en stand-by. Pero el principal reto que tengo es intentar sacar todos los proyectos adelante, que se vayan marcando desde las líneas estratégicas de la consejería. Mi mayor reto es trabajar por la gestión, gestionar bien e intentar hacer lo mejor posible y que, sobre todo, redunda en beneficio de la provincia. Así en concreto no puedo hablar de ningún proyecto. Lo que quiero es que todo lo que se vaya planteando salga adelante con mi trabajo, con mi esfuerzo y con la mayor humildad del mundo. Tengo un equipo de personas magnífico en la delegación, que sin ellas muchas cosas no serían posibles. Me gustaría resaltar para finalizar que la estrategia de la Consejería de Turismo es apostar por la sostenibilidad. Hay un proyecto de sostenibilidad importante, que es en lo que se está trabajando. Creo que lo que vamos a hacer es enfocarnos en un turismo que sea competitivo, que sea un turismo emprendedor, apostando mucho por las nuevas tecnologías. Ahora hay un proyecto muy bonito que se llama Nexus, que lo presentó el consejero en Málaga y que nos va a posicionar como destino turístico sostenible en el mundo. Apostamos por traer un turismo de calidad, que es muy importante también, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance.