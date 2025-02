La sombra de Medina Lapieza sacude a la alcaldesa de Sanlúcar

Sanlúcar/"Si de aquí a final de esta semana no se convoca un pleno y Sanlúcar pierda la oportunidad de optar a 15 millones de euros nosotros no podremos continuar en este gobierno", fueron las últimas palabras que Víctor Mora (PSOE), teniente de alcalde y ex-alcalde de Sanlúcar, dirigió a la alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), el pasado lunes en el pleno en un claro y significativo ultimátum con respecto a la tramitación del Plan de Actuación Integrada (PAI). En política, las palabras se las lleva el viento pero, más de 24 horas después y sin ningún avance en las negociaciones entre ambos, cabe plantear la posibilidad de qué medidas tomaría el PSOE en caso de que no llegara este acuerdo. De esta forma, el fantasma del José Luiz Medina Lapieza (PCE), alcalde comunista de Sanlúcar tumbado en 1987 por una moción de censura de PSOE, Alianza Popular (PP) y CDS, ya sacude a Carmen Álvarez, quien en una entrevista concedida a Diario de Cádiz en 2023 no descartaba esta posibilidad.

Me veo como alcaldesa por mucho tiempo a menos que me hagan una jugada rara. No lo descarto, como ya le hicieron a José Luis Medina Lapieza con una moción de censura por una supuesta malversación de fondos que luego se demostró falsa" — Carmen Álvarez - Alcaldesa de Sanlúcar (entrevista concedida a Diario de Cádiz en diciembre del 2023)

Sin embargo, 38 años después, la reedición de esta moción de censura entre populares y socialistas se antoja difícil, que no imposible. La voluntad de Carmen Álvarez e Izquierda Unida es clara: negociar. También es verdad que la hemeroteca en estos dos últimos años denota que la alcaldesa suele ser propensa a ceder en ciertos aspectos en pro de la estabilidad del gobierno local y de la legislatura. Como también es cierto que la propia regidora está llevando un control estricto de la tesorería del Ayuntamiento, más aún después de haber tenido que pagar deudas, retrasos, actualizaciones y sanciones que heredó de anteriores gobiernos. La pregunta es clara si Álvarez decide cerrarse en banda: ¿irá el PSOE hasta el final?

Las alternativas no son muchas, pues en caso de que el PSOE siga adelante y rompa la coalición de gobierno, la ley no permite a los ayuntamientos celebrar elecciones anticipadas, lo que dejaría a Sanlúcar con dos años por delante con una tesitura complicada en cuanto a la viabilidad política para gobernar un municipio. Una salida del PSOE del ejecutivo local dejaría a IU en minoría, lo que dificultaría enormemente la gobernabilidad del Ayuntamiento. En ese escenario, Carmen Álvarez necesitaría buscar apoyos puntuales en otros grupos políticos para poder sacar adelante sus propuestas, lo que haría su gestión mucho más inestable.

Pese a que las elecciones no están contempladas, salvo casos muy extremos que nada tienen que ver con la situación de Sanlúcar, sí sería posible abordar diferentes posibilidades en el tablero político sanluqueño. Una de ellas sería la formación de nuevas alianzas dentro del Pleno Municipal para acometer una moción de censura, lo que abriría un nuevo caso Medina Lapieza. El grupo socialista tendría que buscar el apoyo de otros partidos para construir una nueva mayoría que les permita gobernar sin IU. En este caso, la única posibilidad vuelve a ser la del PP, con la coyuntura de que el grupo popular es el más numeroso del Ayuntamiento, con 9 concejales, dos más que IU y PSOE. Resulta rocambolesco e impensable que los populares apoyen una nueva alcaldía de Víctor Mora con menos concejales que su grupo, o que el propio PSOE apoye a Carmén Pérez -líder popular- como nueva alcaldesa tras eliminar a Álvarez.

Casos más raros se han visto en política y más aún en la municipal. Y es que la mencionada moción de censura contra José Luis Medina Lapieza en 1987 es historia de la ciudad. En un artículo del Diario de Cádiz del subdirector Francisco Sánchez Zambrano el 3 de junio de 2023, pocos días después de las elecciones municipales en Sanlúcar cuando el PSOE se planteaba si investir a Álvarez como alcaldesa, se mencionó el desencuentro histórico y partidista entre comunistas y socialistas por este caso del siglo pasado que procede rescatar para estas líneas:

Ahora bien, ¿están los socialistas sanluqueños dispuestos a regalarle gratis la Alcaldía a IU? La respuesta es un no rotundo. De ahí que todo vaya encaminado a la conformación de un gobierno de coalición que a priori tendría una convivencia complicada no sólo por la enemistad entre Álvarez y Mora ya reseñada sino también porque socialistas y comunistas suman varias décadas de enfrentamientos continuos en esta ciudad, en concreto desde lo que sucedió a finales de 1987.

Entonces, hace 35 años y medio, el PSOE, Alianza Popular (germen del PP) y el CDS sacaban adelante una polémica moción de censura que aupaba a la Alcaldía sanluqueña al socialista Manuel Vital y destronaba al comunista José Luis Medina Lapieza. Fue una maniobra legal pero que en IU siempre ha sido considerada como una afrenta proveniente de otro partidos de izquierdas. De ahí que recuperar Sanlúcar sea para IU un objeto prioritario y ahora cercano.

Con una cuenta atrás recorriendo el Palacio Municipal, IU y PSOE están en una encrucijada. La clave estará en si ambas partes logran acercar posturas a última hora o si la crisis se convierte en el punto de no retorno para la coalición de gobierno. Lo que ocurra en las próximas horas será determinante para el futuro político de Sanlúcar.