La RFAF suspende todas las competiciones federativas de ámbito provincial en Cádiz por el temporal

La Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha acordado la suspensión de todas las competiciones federativas de ámbito provincial como consecuencia de la situación climatológica adversa que afecta a la provincia. La decisión fue adoptada tras la celebración de una reunión extraordinaria y urgente de la junta directiva de la Delegación gaditana, que ha resuelto suspender los encuentros programados hasta el domingo 8 de febrero a las 23:59 horas.

Desde la RFAF se ha informado de que esta medida tiene como objetivo principal salvaguardar la integridad física de jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, así como garantizar la seguridad de los espectadores que acuden habitualmente a las instalaciones deportivas.

La Delegación ha instado a los clubes y entidades deportivas a comunicar esta suspensión a sus miembros y a realizar las gestiones necesarias para la reprogramación de los partidos afectados. Asimismo, ha solicitado la comprensión y colaboración de todos los implicados ante esta circunstancia excepcional.

La RFAF en Cádiz ha señalado que permanece a disposición de los federados para atender cualquier consulta y que seguirá atenta a la evolución de la situación meteorológica, con el fin de informar puntualmente sobre cualquier modificación relacionada con el reinicio de las competiciones.