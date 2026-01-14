"El SAS tiene abandonados los hospitales de Cádiz", según CSIF

"Los hospitales públicos de la provincia de Cádiz se encuentran abandonados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mientras usuarios y profesionales lo padecen día tras días". Ésta es la tajante afirmación que hace el sindicato CSIF para denunciar la "inasumible saturación" de las Urgencias en los centros hospitalarios de la provincia.

La raíz de este colapso, explica el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, “ya la sabe todo el mundo: la falta de personal, de espacio, de previsión y la nefasta política de contrataciones del SAS”. A sabiendas de que estas fechas son cruciales por el aumento de la incidencia de gripe y otras enfermedades respiratorias, la administración sanitaria "no hace una planificación efectiva para asumir la enorme carga de trabajo que acumulan los profesionales". A esto se suma la política de contrataciones, que, "con una perspectiva claramente economicista y que solo busca el ahorro, es difícil cubrir bajas, vacaciones, permisos y reducciones de jornada de los trabajadores de la sanidad pública, dejando las plantillas siempre por debajo de lo necesario", asevera Puyana.

Esto “repercute en la calidad asistencial que merecen los usuarios, pero provoca al mismo tiempo hastío, estrés e indignación entre la plantilla, que se siente absolutamente abandonada”, insiste el responsable de Sanidad del sindicato.

Colapso en los hospitales

Tal y como apunta CSIF en un comunicado, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de toda la provincia, tiene sus urgencias colapsadas y no quedan camas libres para nuevos ingresos.

En San Carlos, en San Fernando, han abierto una planta para poder ubicar a los pacientes ingresados, pero sin ampliar el personal disponible.

El Hospital Universitario de Puerto Real tampoco tiene camas libres para nuevos ingresos y se ha activado la denominada Alta Frecuentación con solo seis enfermeras y seis técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.

En Jerez, apunta CSIF, los profesionales refieren que el déficit de plantilla es constante, no solo en estas fechas, por lo que han normalizado una situación excepcional, con una carga de trabajo enorme que finalmente acaba provocando más bajas laborales, lo que afecta a todos los servicios.

En cuanto a Algeciras, la situación quizás ha mejorado algo al descender el número de usuarios, pero las carencias siguen siendo las mismas.

Desde el Hospital de La Línea consideran que sus Urgencias e ingresos tienen una carga asumible en estos momentos, pero sí sufren una grave falta de neumólogos y cardiólogos desde hace tiempo, aseguran desde el sindicato.

Por todo ello, CSIF exige al SAS y a los responsables políticos que “dejen de lanzar balones fuera y asuman sus funciones, tomando todas las medidas necesarias para paliar esta indigna situación”. Mientras tanto, desde la Central Sindical se está programando una serie de reuniones con distintos partidos políticos con representación en el Parlamento Andaluz para trasladarles lo que está ocurriendo, con el objetivo de seguir presionando en busca de una solución.