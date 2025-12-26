Rota aprueba la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento de Rota ha aprobado este viernes, por unanimidad de la Corporación Municipal, la propuesta presentada por el alcalde para municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio, que actualmente atiende a más de 500 usuarios dependientes en la localidad.

Con esta decisión, la empresa municipal MODUS Rota asumirá la gestión directa del servicio, un proceso que, según el consistorio, se ha desarrollado tras un largo y complejo procedimiento. La medida busca, por un lado, garantizar la estabilidad laboral de los cerca de 150 trabajadores que prestan el servicio, la mayoría de ellos mujeres, y asegurar condiciones laborales más estables frente a los cambios de empresa derivados de los procesos de licitación.

Por otro lado, se espera que la gestión directa por parte de MODUS Rota permita una planificación y coordinación más eficiente, optimizando los recursos y aumentando el nivel de atención a los usuarios.

El alcalde destacó la complejidad del proceso y agradeció la colaboración de los técnicos municipales, representantes sindicales, delegadas de Servicios Sociales anteriores y actuales, el primer teniente de alcalde y algunos grupos municipales, como IU+Podemos. Según el primer edil, la aprobación de la municipalización cumple con los compromisos adquiridos por el gobierno local tanto con los empleados como con los usuarios del servicio, en un esfuerzo por mejorar la atención y acompañamiento de los dependientes.

El Ayuntamiento subraya que la medida forma parte de su estrategia para reforzar la gestión pública, dignificar el empleo en los servicios municipales y mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la población.