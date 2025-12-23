Rota destina casi 40.000 euros a apoyar a empresas locales en su fase inicial y de consolidación

El Ayuntamiento de Rota ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a empresas locales, con una dotación total de 38.288,63 euros procedentes de fondos municipales. Las ayudas corresponden a las líneas 1 y 2 del programa de apoyo a empresas para gastos corrientes.

La convocatoria, gestionada a través de la Delegación de Transformación Económica, Formación y Gestión de Fondos, está dirigida a empresas de nueva creación o que se encuentren en fase de consolidación, con el objetivo de contribuir a la cobertura de sus gastos ordinarios.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Rota, que contempla una inversión total de 264.288 euros durante el periodo 2025-2027. Según la información facilitada por el consistorio, el plan persigue impulsar la economía local, fomentar el emprendimiento, favorecer la creación de empleo y apoyar la modernización del tejido empresarial del municipio.

Podrán optar a estas ayudas personas físicas y jurídicas que desarrollen su actividad económica en Rota y que cumplan los requisitos recogidos en las bases reguladoras. La concesión se realizará mediante un sistema de concurrencia competitiva, conforme a los principios de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades.

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal. La información detallada sobre condiciones, documentación y procedimiento estará disponible en la página web del Ayuntamiento.

Desde el consistorio se señala que esta iniciativa da continuidad a la política de apoyo a las empresas locales que se viene desarrollando desde 2015, que ha incluido subvenciones para gastos e inversiones, así como ayudas extraordinarias durante la pandemia. Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por destinar recursos propios al refuerzo del desarrollo económico y la actividad empresarial en el municipio.