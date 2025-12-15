El Ayuntamiento de Rota expone mejoras y proyectos en la Asamblea de la EUC de Costa Ballena

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y la delegada municipal de Costa Ballena, Esther García, participaron este sábado en la Asamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Costa Ballena, celebrada en el Hotel Playa Ballena. La sesión sirvió para informar a los miembros de la entidad sobre distintas actuaciones municipales y para abordar asuntos de gestión del complejo turístico.

Durante la asamblea, los representantes municipales detallaron algunas de las mejoras impulsadas recientemente por el Ayuntamiento en Costa Ballena, entre ellas la renovación del alumbrado público en la avenida Reina Sofía. Según se expuso, esta actuación ha permitido corregir deficiencias de iluminación que la vía arrastraba desde hace años, mejorando tanto la visibilidad como la eficiencia energética.

El alcalde y la delegada también trasladaron a los asistentes la intención del Ayuntamiento de continuar promoviendo y reforzando Costa Ballena como enclave turístico, a través de nuevos proyectos e iniciativas orientadas a su mejora y promoción. En este contexto, se hizo referencia a la programación cultural, deportiva y turística desarrollada durante el verano, que ha incluido visitas guiadas, actividades de educación vial y concursos, entre otras propuestas.

La participación municipal incluyó asimismo un turno de respuesta a las sugerencias y preguntas planteadas por los asistentes a la asamblea, en relación con el funcionamiento y las necesidades del complejo.

En su intervención, el alcalde subrayó el papel de Costa Ballena como uno de los principales ejes turísticos de la ciudad y destacó la coordinación existente entre el Ayuntamiento y la EUC, agradeciendo la colaboración de la entidad y de su presidente, Francisco J. Alvarado Bonilla.

Por su parte, la Asamblea General de la EUC de Costa Ballena abordó otros puntos del orden del día, como la aprobación del presupuesto ordinario y extraordinario de ingresos y gastos para el próximo ejercicio, así como el informe presentado por la presidencia, junto a otras cuestiones relacionadas con la gestión del ámbito urbanístico.