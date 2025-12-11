Rota celebra, con cautela, el anuncio del desdoble completo de la A-491 con inicio de obras previsto para 2026

El portavoz del gobierno municipal de Rota, Daniel Manrique, calificó como “una gran noticia para la localidad” el anuncio realizado por la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, sobre la contratación y licitación del 100% del proyecto de desdoblamiento de la A-491 entre Rota y El Puerto de Santa María. Según la información trasladada, las obras podrían iniciarse en el primer trimestre de 2026.

Durante su visita a Rota, la consejera explicó los detalles técnicos del proyecto a la Corporación local, incluyendo el trazado y las actuaciones previstas, y reconoció que en los últimos siete años no se habían destinado recursos para esta obra. La Junta ha programado la ejecución de la totalidad del proyecto mediante partidas plurianuales para 2026, 2027 y 2028, asegurando así la cobertura económica de la actuación.

El proyecto abarca un tramo de 30 kilómetros de la carretera que conecta El Puerto de Santa María y Chipiona, desde la rotonda de acceso a la carretera de Jerez hasta el cruce a la altura del cementerio. Entre las actuaciones previstas se incluyen la construcción de una nueva glorieta junto al cementerio, la adecuación de la glorieta del Bercial y el enlace con la rotonda que conecta con la carretera de Jerez y El Puerto. Inicialmente se había previsto un paso elevado en esta rotonda, que finalmente se ha eliminado para reducir costes.

Manrique destacó la transparencia mostrada por la consejera al reconocer la falta de financiación en años anteriores y enfatizó que la obra no se ejecutará por fases, como se había llegado a informar desde otros grupos políticos. El portavoz confió en que la planificación anunciada se cumpla, aunque manifestó su preocupación por los procesos de expropiación que deberán realizarse, tanto a particulares como al Ministerio de Defensa, necesarios para completar la actuación.

Según la planificación de la Consejería de Fomento, la licitación podría abrirse de manera inmediata tras la autorización oficial, con la Delegación Territorial de Cádiz encargada de agilizar los trámites, lo que permitiría iniciar las obras en los primeros meses de 2026.

El gobierno municipal considera que, si se cumplen los plazos previstos, la actuación supondrá una mejora significativa para miles de usuarios de la A-491 y permitirá completar un tramo estratégico para la conexión entre Rota, Jerez y El Puerto de Santa María.