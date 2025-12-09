La Junta autoriza el desdoble de la carretera A-491 entre Rota y El Puerto por más de 43 millones

Imagen institucional tras la reunión en el Castillo Municipal, con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, en el centro.

El Consejo de Gobierno autorizará este miércoles el contrato de desdoble de la carretera entre Rota y El Puerto de Santa María. Así lo ha anunciado en la tarde del martes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la visita al Ayuntamiento de Rota. Esta actuación, en la que se va a invertir más de 43 millones de euros, duplicará la calzada en un tramo de seis kilómetros de la A-491.

Rocío Díaz ha manifestado que, con la aprobación de la obra en el Consejo de Gobierno de este miércoles, el Gobierno de Juanma Moreno da respuesta de esta manera “a una reivindicación histórica de los vecinos tras más de 20 años de promesas incumplidas”. Esta carretera, ha recordado la titular de Fomento, constituye “la principal conexión entre la autovía A-4 y las poblaciones de la Costa Noroeste de Cádiz y necesitaba adaptarse a un tráfico que ya supera los 15.000 vehículos diarios”, además de incorporar medidas para fomentar la movilidad sostenible como “una vía ciclista y una vía verde peatonal”.

“El desdoblamiento de la A-491 es una prueba más de que cuando hay voluntad política, rigor y compromiso con los ciudadanos, Andalucía avanza”, ha manifestado. Díaz, que aprovechó la visita para reunirse y tratar otros asuntos con José Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, ha señalado que esta actuación se enmarca en el Plan de Autovías y Ejes de Alta Capacidad impulsado por la Junta de Andalucía, con 300 millones de euros de inversión para 40 kilómetros de nueva carretera.

La carretera A-491 tiene su origen en Chipiona y finaliza en la A-4 en El Puerto de Santa María. Asimismo, constituye la principal conexión entre esta autovía A-4 y todas las poblaciones de la Costa Noroeste. Desde el punto kilométrico 16 hasta su conexión con la autovía se encuentra desdoblada, convertida ya en autovía. Sin embargo, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, tiene una sola calzada con dos carriles. En este tramo, la intensidad media es de 15.872 vehículos/día, con un 6% de tráfico pesado.

Según pudo adelantar la Consejera, el Gobierno autorizará la contratación de la obra del desdoblamiento de la A-491 entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, por un importe base de licitación de 43.554.534 euros (IVA incluido). En concreto, se actuará en el tramo comprendido entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en su intersección con la A-2078 (Jerez de la Frontera).

En este contexto, también se ha estimado acordar con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base, hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Estará dotado de 27 plazas de aparcamiento y con una reserva de una plaza para personas con movilidad reducida.

También se incluye en el proyecto la ejecución de una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Además, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminado los actuales giros a la izquierda con carriles centrales de almacenamiento y espera.

El proyecto cuenta con la declaración ambiental favorable. La financiación se realiza con cargo a los créditos propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con un plazo de ejecución de 34 meses.