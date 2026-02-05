Ronda acogerá a los desalojados de Grazalema: "Los recibiremos con los brazos abiertos"

Una vecina de Grazalema camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias.

La ciudad de Ronda, en Málaga, acogerá a los vecinos del cercano pueblo de Grazalema, desalojados ante las consecuencias de la borrasca Leonardo, en el polideportivo de El Fuerte y en el Centro de Mayores.

La alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández, ha informado de que los recibirán "con los brazos abiertos" ante "la difícil situación a la que se están enfrentando", después de una decisión adoptada "por criterios técnicos" y tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Fernández ha mantenido contacto con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, al que he transmitido su cariño y apoyo en estos duros momentos. Asimismo, ha ofrecido ayuda y puesto a su disposición la ciudad, "como no podía ser de otra manera".

"Dejan atrás sus vidas, sus casas... ", ha destacado, tras incidir en la "empatía y solidaridad" necesaria en estos momentos.