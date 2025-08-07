Rescatan a un caracal en Sanlúcar después de 16 días vagando por campos de la zona

Ha sido un rescate muy complicado pero finalmente, después de "dos semanas de perseverancia", la Asociación de Rescate Animal Brigada Animalista de Sanlúcar ha conseguido rescatar sano y salvo a un ejemplar de caracal que ha estado vagando por campos de la zonas 16 días. Para su captura, la asociación tuvo que emplear una jaula trampa.

Dado que el caracal es un animal peligroso en situación de abandono, el Seprona de Jerez se hizo cargo del mismo y lo trasladó hasta las instalaciones de AAP Primadomus España, una ONG de ámbito internacional que nació con el fin de rescatar y rehabilitar mamíferos exóticos amenazados y que en España cuenta con un centro en Villena, Alicante.

El caracal, al que se le ha llamado Sorgo, pasará las primeras semanas en la cuarentena este centro de Villena donde se le realizarán las revisiones veterinarias necesarias para valorar su estado de salud y le procurarán los cuidados especializados que necesita, según informan desde las redes sociales esta ONG.

También destacan y agradecen el trabajo coordinado de "todas las personas implicadas en el rescate, Brigada Animalista, trabajadores de la zona, Ayuntamiento de Sanlúcar, Seprona de Jerez de la Frontera, por el gran trabajo y persistencia en la captura del animal de forma segura".

Este caso se enmarca dentro del proyecto 'Save Exotics', donde trabajamos con las autoridades en el rescate de animales exóticos incautados en España, y colaboramos en su manutención y rehabilitación. y que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Estas son las características del caracal, el animal rescatado en Sanlúcar

Según indica la propia web de la ONG, lo caracales son felinos de mediano tamaño con patas largas, potentes y delgadas. Por su aspecto se conoce también como el lince africano pero son especies que no están emparentadas aunque uno de los aspectos más característicos del caracal, las orejas largas con mechones negros en la parte superior sí recuerda a los linces.

Por lo general, son animales nocturnos y solitarios, muy territoriales, que se suelen alimentar de pequeños mamíferos, aves y roedores de unos 5 kilos, aunque pueden llegar a cazar presas de hasta 15.

Respecto a cómo ha podido aparecer un animal de esta especie en Cádiz, la ONG explica en su web que "los caracales han entrado en la moda del mascotismo de exóticos, al igual que otros felinos de pequeño y mediano tamaño. Por ello es cada vez más frecuente encontrarlos como animales de compañía en toda Europa y el número de publicaciones en redes sociales no deja de crecer. En AAP hemos observado un aumento de solicitudes de rescate en los últimos años pidiendo un lugar adecuado para estos animales que no son adecuados como animales de compañía alegándose en la mayoría de los casos sobre la dificultad de sus cuidados y los riesgos, debido a los cambios en su comportamiento a medida que crecen. Recientemente dos caracales, Lilo y Stitch, llegaron a AAP decomisados a un particular por las autoridades en España. Sus propietarios nos explicaron que decidieron tener caracales en casa después de ver varias publicaciones online. Como en muchos otros casos, al llegar a AAP, nuestros veterinarios encontraron parásitos que necesitaban ser controlados. Los requerimientos de los animales exóticos son tan específicos y difíciles de cumplir que es frecuente también que nos lleguen felinos con los huesos deformes debido a dietas inadecuadas".