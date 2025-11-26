Registrado un terremoto de baja intensidad en Chipiona

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de pequeña intensidad en Chipiona a primera hora de este miércoles 26 de noviembre. Según los datos expuestos en la web del organismo, el seísmo se ha producido a las 6:25 horas al oeste del municipio gaditano, a una profundidad de 3 kilómetros. El movimiento no ha sido percibido por la población ya que apenas ha alcanzado los 2.1 de magnitud.