Registrado un terremoto de baja intensidad en Chipiona

Se ha producido en la mañana de este miércoles 26 de noviembre a las 6:25 horas

Punto en el que se ha registrado el terremoto en Chipiona este miércoles 26 de noviembre.
Punto en el que se ha registrado el terremoto en Chipiona este miércoles 26 de noviembre. / D. C.

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de pequeña intensidad en Chipiona a primera hora de este miércoles 26 de noviembre. Según los datos expuestos en la web del organismo, el seísmo se ha producido a las 6:25 horas al oeste del municipio gaditano, a una profundidad de 3 kilómetros. El movimiento no ha sido percibido por la población ya que apenas ha alcanzado los 2.1 de magnitud.

También te puede interesar

Lo último

stats