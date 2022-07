La recuperación de los viajes a Madrid choca con el plan de mejora de los Alvia

El proceso de revisión técnica en el que se encuentran inmersos los trenes Alvia-130, que son los que se utilizan para cubrir el trayecto entre Cádiz y Madrid, junto al retraso que, por los efectos de la pandemia, se han ido acumulando en la formación de nuevos maquinistas, está dilatando la normalización de este servicio y el retorno al mismo del número de viajes que se realizaban entre ambas poblaciones antes del Covid.

Hoy, Renfe apenas mantiene tres viajes por sentido, incluso en plena temporada estival, cuando lo normal en esta época era contar con cinco e incluso seis trayectos. La empresa pública ha reforzado en parte el servicio de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla para, en Santa Justa, hacer transbordo para llegar a la capital en el AVE.

Esta medida, sin embargo, acaba encareciendo un billete ya de por si muy elevado (pendiente de la rebaja que se prevé en todo el sistema de transporte público estatal) en la ruta gaditana, a la vez que limita, según los usuarios aunque Renfe lo rechaza, el uso del billete combinado desde Cádiz al compartir trayecto con usuarios que compran el abono desde Sevilla. La empresa ferroviaria sí ha ido recuperando los trenes habituales previos a la pandemia en Cercanías y Media Distancia.

Lo cierto es que se han llegado a pagar hasta 130 euros en billetes entre Cádiz y Madrid, muy por encima del AVE entre Sevilla y la capital, e incluso entre ésta y Barcelona también por la alta velocidad. Este coste y la mejor frecuencia de trenes de largo recorrido incide también en la capacidad de atracción de turistas para la Bahía de Cádiz. Visitantes que viajan en tren bien pueden optar ahora por otros destinos y recorridos con mayor número de viajes y, sobre todo, con mejor coste en las tarifas a pagar.

Los veteranos Alvia-130 se encuentran en proceso de revisión tanto técnica como de renovación estética ante el evidente desgaste que soportan ya sus vagones. La empresa cuenta actualmente con una treintena de unidades de este modelo, que vienen funcionando en Cádiz desde la primera década de este siglo. Ahora hay varias en talleres para su rehabilitación y paso de la revisión “R”, que es la que se realiza en los trenes cuando han superado un determinado número de kilómetros y/o años.

Esta situación contrasta con el avance en la recuperación de las líneas en otros trayectos ferroviarios del país. Así, solo en junio se han puesto en marcha de nuevo 93 servicios semanales, de los cuales 24 corresponden a circulaciones de Ave-Larga Distancia y 69 a Media Distancia y Cercanías.

A la oferta del Ave entre Sevilla y Madrid, Renfe suma dos trenes más en horario de mañana, de lunes a jueves, uno por sentido, recuperando así un total de ocho circulaciones semanales. La empresa refuerza así el servicio entre ambas capitales en horario de mañana, restableciendo los trenes con salida de Atocha a las 10:00 horas y de Santa Justa a las 11:43 horas.

Con estas dos frecuencias, ambas con parada en Córdoba, el número de circulaciones Ave semanales entre Madrid y Sevilla se eleva a 156 desde este mes de junio. Cada día laborable serán 24 los trenes que unen ambas capitales, y 26 los jueves.

Los problemas para reanudar los servicios ferroviarios con la capital y, también con otros puntos del país, curiosamente chocan con el elevado número de usuarios que Renfe tiene en la provincia de Cádiz, hasta el punto de que este corredor ferroviario es uno de los más rentables de la compañía.

En este sentido, no se sabe aprovechar el uso del tren nocturno, eliminado no solo de la línea entre Cádiz-Madrid-Barcelona, sino en todo el país, desde hace cerca de dos décadas. Ahora, en Francia ha surgido un colectivo en defensa de este tipo de viajes, en que diversos países del centro de Europa vuelven a funcionar con éxito. La organización ha planteado esta posibilidad para España, aunque por el momento no está en los planes de la empresa pública de ferrocarriles.