José Antonio Narváez, secretario general del PSOE de Alcalá del Valle y portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Rocío Velasco, edil socialista en este Ayuntamiento serrano, se trasladaron días atrás hasta el sur de Francia para conocer de cerca el día a día de los temporeros agrícolas alcalareños, escuchar sus inquietudes y sus preocupaciones y trasladárselas luego al cónsul de España en Perpignan, José María Rodríguez Coso, en la sede diplomática de esta ciudad francesa.

Los dirigentes socialistas mostraron su agradecimiento al cónsul por la atención y, sobre todo, por el interés mostrado ante la exposición de motivos y la batería de propuestas que los concejales socialistas despacharon con él. En este punto, destacan que el cónsul se mostró solícito para atender a todo aquel temporero alcalareño que precise de atención diplomática.

En paralelo, José Antonio Narváez mostró su satisfacción por lo productivo de los días que ha pasado con los alcalareños emigrados a Francia temporalmente para asistir a las campañas de recogida agrícola.

En esta línea, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Alcalá del Valle mostró su compromiso para poner en marcha herramientas que permitan a estos vecinos del pueblos elegir si quieren o no salir de su municipio y que no se convierta casi en una obligación el tener que hacerlo porque no haya oportunidades laborales en esta localidad serrana. En ese sentido, Narváez asegura que los temporeros tienen muy claras cuáles son las claves para evitar este éxodo temporal que se sucede cada año.