Juan Cornejo, sobre la concejala de Arcos: "El partido tiene que pedir explicaciones"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, aseguraba esta mañana que el PSOE se había enterado 'por los papeles' del caso de María José González, la edil del Ayuntamiento de Arcos investigada por un supuesto amaño de unas oposiciones municipales cuando era delegada de Hacienda a cambio de votos en las elecciones locales.

Cornejo señaló que en el partido tuvieron conocimiento de estos hechos "por un medio de comunicación" y que tras eso, y "como marcan los estatutos" del PSOE, se le ha abierto un expediente informativo desde la Ejecutiva provincial, en coordinación con la Federal y la Regional: "Tenemos una compañera en diligencias previas y el partido tiene la obligación, porque así lo marcan los estatutos, de pedir explicaciones y saber qué ha pasado en este asunto".

Así, el cese de González está pendiente de lo que determine el proceso informativo abierto "tal como mandan los estatutos -insistió Cornejo-. Si hay más acontecimientos, el partido actuará como actúa siempre, siguiendo el respeto a lo que decida la justicia".

EN EL AIRE EL ACTA EN LA CONCEJALÍA

Además, tanto el secretario de Organización como el portavoz de los socialistas gaditanos, Javier Pizarro, apuntaron que respetan el parecer que pueda existir a nivel local, pero que en la actuación provincial han de regirse, subrayaron, por lo que marca el estatuto al respecto. La secretaria general de los socialistas arcenses, Ana Carrera, manifestó al conocerse la noticia que María José González no sólo debía presentar su renuncia a la militancia en el Partido Socialista, sino que también sería lógico esperar que hiciera lo propio con su acta de concejal.

Por su parte, desde la dirección provincial del PSOE, se añadía que la petición de baja de González no había surtido efecto ya que “los estatutos no exigen ninguna actuación de cese o suspensión en este momento procesal. Y sí que confiamos -continuaban en nota de prensa- en aclarar las acusaciones y confiamos en la limpieza de este y del anterior proceso de oposición donde ha participado la denunciante".

Hace unos meses, tras las primarias que tuvieron lugar dentro del PSOE gaditano a mediados de marzo, Juan Carlos Ruiz Boix sustituía como portavoz provincial a Ana Carrera a favor del también alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro. Aunque a finales de 2021 Ruiz Boix apostó por Carrera para ser la secretaria de Organización en su primera ejecutiva y aunque poco meses después le confió también la portavocía del Grupo Socialista en la Diputación, finalmente la concejala de Arcos le dio la espalda al alcalde de San Roque, alineándose y apoyando con convencimiento la candidatura alternativa en las primarias que encabezó el regidor de Rota, Javier Ruiz Arana.