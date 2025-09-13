La edil de Arcos implicada en el 'amaño' de las oposiciones presenta su baja del PSOE

La edil socialista en el Ayuntamiento de Arcos, que ha sido procesada por el juez por un presunto amaño en una plaza de funcionario en el Consistorio, María José González, ha presentado ya su baja de la militancia del PSOE, en una carta dirigida a la dirección provincial del partido político.

La que fuera ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Arcos y delegada de Personal durante el último mandato socialista y que ostenta todavía el acta de concejal del Grupo Municipal Socialista, está inmersa, junto a otras tres personas, en este caso que se remonta a un concurso-oposición en 2018, tras una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Arcos, en el que también están tres personas más procesadas (su ex asesor, la examinante que aspiraba a la plaza, y el presidente del tribunal).

María José González era hasta ahora miembro de la ejecutiva provincial que lidera el secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, ostentando el área de Economía y Hacienda. González materializó en la jornada del jueves su baja a seguir en el partido. Ahora queda en el aire si la hasta ahora concejala del Ayuntamiento de Arcos entregará también su acta de concejal, que obtuvo tras las elecciones municipales de 2019, siendo la número dos de la lista que enfilaba el ex alcalde Isidoro Gambín. González es edil del PSOE en el Ayuntamiento de Arcos desde 2015 y hasta la actualidad. Ha formado parte del gobierno municipal del PSOE durante dos mandatos consecutivos (2015-2023).

El auto de procesamiento contra González recoge que la edil investigada, prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana de Arcos, junto a un asesor de la Delegación de Personal y policía local de Arcos, “urdieron un plan con el ánimo de beneficiar” a otra agente policial para que la misma accediese a una plaza de funcionaria en dicha Corporación Local, para lo cual diseñaron un procedimiento “teledirigido” en el concurso-oposición.