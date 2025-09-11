El alcalde de Arcos confirma que falta parte del expediente de la plaza "amañada" por el PSOE

El alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, corroboró este jueves que parte del expediente administrativo sobre la plaza de funcionario supuestamente "amañada" por el anterior equipo de gobierno del PSOE no está en las dependencias municipales. Y es que el Juzgado de Arcos ha requerido en varias ocasiones información sobre este asunto, del que ya hay un auto judicial por el que ha procesado a la exteniente de alcalde del PSOE, María José González, a su ex asesor y policía local, al presidente del tribunal examinador y a la candidata a la plaza, también policía local, por un posible delito ante la irregularidad en el procedimiento de dicha oposición en 2018. A cambio de diseñar una concurso-oposición a la medida, se le conminaba a la examinante y a su familia, por indicación del ex asesor, a votar al PSOE en las elecciones de 2019, según recoge el auto judicial.

Así las cosas, el regidor de Arcos, Miguel Rodríguez, valoró públicamente este caso, diciendo que en varias ocasiones el Juzgado ha requerido dicha información durante el proceso de investigación y “sólo hemos aportado lo que hemos encontrado. Parte de esa información no está, se ha buscado en todos los departamentos implicados y no existe dentro de las dependencias municipales", apostilló.

El popular Miguel Rodríguez añadió su “preocupación” por el silencio del PSOE en todo este caso, que aún no se ha manifestado al respecto desde que saltó hace una semana el tema. “Estamos hablando de mucha gravedad. Cuando uno no tiene nada que temer, lo normal es que salga a desmentir o esclarecer”, afirmó Rodríguez. Por tanto, el regidor popular pidió a la secretaria general de los socialistas en Arcos y diputada, Ana Carrera, que “comparezca y que cuente lo que ha ocurrido. Es una obligación pública que tiene con los ciudadanos”.

Hay que recordar que el Juzgado de Arcos dictó el 2 de septiembre un auto contra María José González, y las otras tres personas por una presunta manipulación en las oposiciones a funcionario de por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de “prevaricación y revelación de secretos”. Lo hizo como paso previo a la apertura de un juicio tras finalizar una investigación en la que se recoge que la investigada, la socialista María José González, prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana de Arcos, junto a su asesor de la Delegación de Personal y policía local de Arcos, “urdieron un plan con el ánimo de beneficiar” a estaotra agente policial para que la misma accediese a una plaza de funcionaria en dicha Corporación Local, para lo cual diseñaron un procedimiento “teledirigido” en el concurso-oposición, en 2018, en el que la propia candidata confeccionaba las preguntas del examen.

Al parecer, esto surgió tras el cese de esta agente que había desarrollado su vida laboral en el cuerpo de la Policía Local de Arcos. Cese al que se vio forzado el Ayuntamiento por la ley de Coordinación Policías Locales de Andalucía 13/2001 de 11 de diciembre, que prohibe la existencia de interinos, debiendo de estar formados únicamente por funcionarios de carrera. Recoge la investigación que, como condición, el asesor municipal le solicitó a la opositora "que por parte de ella, su madre, su marido, hermanas y demás familia y allegados" votaran a favor del PSOE en las elecciones municipales de de mayo de 2019.