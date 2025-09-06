Un juez investiga unas oposiciones en el Ayuntamiento de Arcos durante el mandato socialista

El Juzgado de Arcos dicta un auto contra la ex teniente de alcalde del anterior gobierno del PSOE de esta localidad, María José González, y otras tres personas más por una presunta manipulación en unas oposiciones a funcionario en el Ayuntamiento serrano por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de “prevaricación y revelación de secretos”.

Lo hace como paso previo a la apertura de un juicio tras finalizar una investigación en la que se recoge que la investigada, la socialista María José González, prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana de Arcos, junto a un asesor de la Delegación de Personal y policía local de Arcos, “urdieron un plan con el ánimo de beneficiar” a otra agente policial para que la misma accediese a una plaza de funcionaria en dicha Corporación Local, para lo cual diseñaron un procedimiento “teledirigido” en el concurso-oposición, cuyo presidente del mismo también está investigado. Todo se confeccionó supuestamente para una plaza de la oferta púbica de empleo de 2018.

Al parecer, esto surgió tras el cese de esta agente que había desarrollado su vida laboral en el cuerpo de la Policía Local de Arcos. Cese al que se vio forzado el Ayuntamiento por la ley de Coordinación Policías Locales de Andalucía 13/2001 de 11 de diciembre, que prohibe la existencia de interinos, debiendo de estar formados únicamente por funcionarios de carrera.

Según el auto del juez, el caso se cimentó tras la celebración de una reunión en un restaurante, a mediados de junio de 2018, donde la edil “María José González, prevaliéndose de su condición de delegada de Personal, previo acuerdo con su asesor, le ofreció a la agente despedida, la posibilidad de acceder de nuevo a dicha Corporación Municipal, aunque fuese en régimen de interinidad, sin perjuicio de que más adelante ya promocionaría y consolidaría su plaza”. Que por parte de los investigados, y con el fin de asegurar que la agente de policía obtuviese la plaza a la que aspiraba, y como era necesario que aprobase la fase de oposición para así poder valorarse la antigüedad en la siguiente fase de concurso, se pusieron de acuerdo para que “fuese la propia opositora, la que confeccionase y entregase un pliego de ochenta preguntas al asesor municipal, quien se las haría llegar al Tribunal, a través de su presidente, para que seleccionasen las veinte que se pondrían en el examen junto a cinco de reserva”.

Y arroja la investigación que, como condición, el asesor municipal le solicitó a la opositora que por parte de ella, su madre, su marido, hermanas y demás familia y allegados que en las próximas elecciones municipales, que estaban a punto de celebrarse, a finales de mayo de 2019, al estar ante el último año del Gobierno Municipal, “votasen a favor del partido político” de la delegada de Personal, María José González, que formaba parte del equipo del ex alcalde del PSOE, Isidoro Gambín.

Continúa el auto arrojando que, con el fin de asegurar que la opositora obtuviese la plaza y como era necesario que aprobase la fase de oposición para poder valorarse la antigüedad en la siguiente fase de concurso, se pusieron de acuerdo para que fuese ella misma, es decir, la agente despedida, la que confeccionase y entregase un pliego de 80 preguntas que se le haría llegar al Tribunal, a través de su presidente. Y añade el escrito que la agente aprobaría el tipo test por ella misma confeccionado y pasaría a la siguiente fase. El 1 de julio de 2019 la opositora terminaría firmando su plaza en el Consistorio de Arcos.