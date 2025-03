Condenado el ex alcade de Arcos José Luis Núñez (PP) por enchufismo

El ex alcalde José Luis Núñez y el ex edil Manuel Erdozain, ex socios de gobierno en Arcos.

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado ya sentencia sobre el caso de enchufismo que llevó al banquillo de los acusados el pasado mes de enero a gran parte del antiguo gobierno municipal de PP-AIPro en Arcos, encabezado por el popular José Luis Núñez, por colocar a dedo a familiares y simpatizantes de sendos partidos.

La resolución judicial condena al ex alcalde de Arcos por un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión a la pena de cinco años de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de naturaleza electiva en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo, además de abonar una quinceava parte de las costas.

También condena a los ex concejales Sebastián Ruiz, Manuel Erdozain y Carlos de la Barrera a cuatro años de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de naturaleza electiva en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo, además del pago de las costas.

Se da la circunstancia de que Sebastián Ruiz, ex senador del PP y ex edil de Infraestructuras, y Manuel Erdozain, ex delegado de Urbanismo por el partido independiente, ya fueron condenados en firme por un caso similar. Y es que en noviembre de 2022 el Tribunal Supremo ratificó la condena que la Audiencia de Cádiz impuso en 2019 a Ruiz y Erdozain por cohecho y prevaricación al contratar en 2014 a la hija del interventor municipal para conseguir que éste cambiase unos informes negativos. Los dos vieron confirmadas sus respectivas condenas de dos años de prisión y ocho años y medio de inhabilitación.

Carlos de la Barrera, el ex delegado de Personal y Hacienda del Ayuntamiento arcense por el PP, también suma una condena previa; no obstante, el TS estimó parcialmente el recurso que presentó por el asunto de la hija del interventor y salió absuelto del delito de cohecho pero no del de prevaricación.

De otra parte, el tribunal de la Sección Octava con sede en Jerez ha absuelto a otros miembros que pertenecieron al equipo de gobierno conformado por PP y AIPro en Arcos entre los años 2011 y 2015, fecha en la que se formalizaron numerosos contratos irregulares con familiares y simpatizantes. Los exculpados son Domingo Jesús González, Rosario León, Petra Macías, María Elena Miras, Juana María Morales, Francisco Muñoz, Leopoldo Pérez, Manuel Romero y José Antonio Fernández.

La Fiscalía de Cádiz procesó al ex regidor popular y a 11 miembros del ejecutivo local por haber colocado a dedo a familiares y simpatizantes de sus respectivos partidos en el Consistorio arcense. Para ello, prescindieron del procedimiento de selección preceptivo y no respetaron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos en la Constitución. Se suscribieron pues varios contratos laborales ilegales, concediendo un empleo público a quienes los gobernantes estimaron conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o por pertenencia a su mismo partido político o con el que gobernaban en coalición.

Esta causa tiene su origen en la denuncia que presentó en 2014 el entonces edil socialista Joaquín Macías.