El PSOE de Cádiz sobre la edil de Arcos: "Los estatutos no exigen ninguna actuación de su cese en este momento procesal"

La dirección provincial del PSOE de Cádiz afirma en una nota que la edil de Arcos, María José González, procesada en un presunto caso de enchufismo de una plaza en el Ayuntamiento arcense, que “ha puesto a disposición de las distintas direcciones el suspender de forma cautelar su militancia para no dañar la imagen del PSOE con las acusaciones vertidas contra ella en los últimos días. Desde el PSOE de Cádiz se ha decidido aperturar un expediente informativo sobre estas diligencias judiciales que sigue aún pendiente de notificar a nuestra compañera (...)”.

Sin embargo, esta solicitud no se ha causado baja, según el PSOE, ya que “nuestros estatutos no exigen ninguna actuación de cese o suspensión en este momento procesal. Y sí que confiamos en aclarar las acusaciones y confiamos en la limpieza de este y del anterior proceso de oposición donde ha participado la denunciante, y el respeto a la legalidad que se ha seguido en este expediente, que aún está pendiente de adjudicación a cualquiera de los 4 opositores que superaron el primer ejercicio y pendiente que el PP convoque el segundo ejercicio donde la funcionaria interina (con más de 25 años de antigüedad en el Ayuntamiento) no podrá participar porque no aprobó el primer ejercicio, confirmando así que no tuvo ningún apoyo o respaldo distinto del respeto a las exigencias de objetividad, transparencia y legalidad de este u otros procesos selectivos".

Dice el PSOE que "la no convocatoria del segundo examen por parte del Alcalde del PP es una decisión arbitraria contraria a derecho que perjudica a los 4 opositores que llevan más de 2 años esperando y mientras se favorece la funcionaria denunciante que sigue trabajando y percibiendo sus salarios por parte del Ayuntamiento de Arcos, por esta arbitrariedad del Gobierno del PP que supuestamente podría haber acordado plantear la denuncia, casualmente 5 años después y tras suspender ese primer ejercicio de oposición. Desde el PSOE de Cádiz nos preguntamos si hay algún acuerdo entre la funcionaria denunciante y el Gobierno del PP para sembrar dudas sobre la gestión del Gobierno socialista y mientras permanezca en una “interinidad” eterna sin convocar el segundo examen que provocaría la salida inmediata de la denunciante".