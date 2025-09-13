El PSOE de Arcos confía en que María José González deje el acta de concejal

Tras conocerse la baja de la socialista de Arcos, María José González, como militante del PSOE, procesada por un juez en un presunto ‘amaño’ en unas oposiciones para otorgar una plaza a una policía local en el Ayuntamiento, el partido en la localidad ha valorado este paso. La secretaria general de los socialistas en Arcos y diputada provincial, Ana Carrera, entiende que la decisión de González “es la mejor salida” en estos momentos para que pueda centrarse en el procedimiento judicial.

No obstante, Ana Carrera, sostiene que si, "de manera voluntaria", la edil socialista que forma parte de la oposición municipal ha dado el paso en dejar la militancia del PSOE para este cometido, “entendemos que también dejará su acta de concejal para que pueda defenderse personalmente sin tener que ocupar responsabilidades de partido ni en la institución municipal”.

Los socialistas de Arcos han roto su silencio a preguntas de Diario de Cádiz sobre el proceso abierto en los Juzgados. Dice la responsable del PSOE en Arcos, Ana Carrera que "siempre confiamos en la Justicia y estamos convencidos de que el proceso cumpla todas las garantías”. Se refirió también a los audios publicados en algunos medios que circulan sobre este caso de enchufismo, cuyo auto judicial, habla de un presunto delito de prevaricación y revelación de secretos cometido por los procesados. “Los audios que han transcendido nos provocan el mismo rechazo que a la ciudadanía”, ha apostillado Carrera.

El juez apunta, en su escrito, a que María José González "prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana de Arcos, junto a un asesor y policía local de Arcos, urdieron un plan con el ánimo de beneficiar” a otra agente policial para que la misma accediese a una plaza de funcionaria en dicha Corporación Local, para lo cual diseñaron un procedimiento “teledirigido” en el concurso-oposición.