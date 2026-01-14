El PSOE inicia en El Gastor una recogida de firmas contra "el desmantelamiento de la Sanidad en la Sierra"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y la alcaldesa de El Gastor y diputada en el Congreso, Isabel Moreno, han criticado a las puertas del consultorio local el "insoportable deterioro" de la sanidad pública en la Sierra, por lo que han iniciado una campaña de recogida de firmas, que se extenderá por toda la comarca, para reclamar el "fin de los recortes que mantienen los centros de salud cerrados por las tardes y los servicios de urgencias bajo mínimos".

En una nota, el PSOE ha apuntado al "sectarismo" y el "retroceso sin precedentes que sufren los pueblos pequeños, donde los centros de salud cierran por las tardes y las urgencias se gestionan a través de un teléfono en la puerta, obligando a los vecinos a desplazarse kilómetros para recibir atención básica".

Además, han pedido al área de distrito del SAS que se eliminen las guardias localizadas que solo quedan en Zahara de la Sierra y el Bosque, porque "eso significa que los médicos que vienen a El Gastor ganan menos que en otras localidades que no tienen esas guardias, y la solución pasa por incentivar a los facultativos que estén destinados en zonas de difícil cobertura y mundo rural como sucede con El Gastor".

Cornejo e Isabel Moreno han asegurado que "esta situación no es aislada, sino una estrategia de Juanma Moreno para empujar a las familias hacia la sanidad privada" y ha anunciado que el PSOE trasladará esta movilización al resto de localidades de la comarca para "denunciar la falta de pediatras, especialistas y la pérdida de calidad asistencial que sufren los municipios de menos de 20.000 habitantes en favor de los grandes núcleos gobernados por la derecha".

"ESTADO DE EXCEPCIÓN SANITARIA PERMANENTE"

"Desde la pandemia, la Sierra de Cádiz vive en un estado de excepción sanitaria permanente", ha afirmado Juan Cornejo, que ha asegurado que el modelo de la Junta es el de "gestionar a base de recortes, permitiendo que la provincia con menor número de médicos por habitante siga perdiendo profesionales que rehúyen del SAS por sus malas condiciones".

Por su parte, la alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno, ha calificado de "falacia" que la Junta hable de inversión "cuando la realidad diaria de sus vecinos es un teléfono colgado en la puerta del centro de salud". "Para una urgencia o una dolencia grave, te obligan a llamar a un número y, en la mayoría de los casos, la respuesta es una cita para varios días después sin una valoración real del paciente", ha criticado.

La campaña de recogida de firmas iniciada en El Gastor será el primer paso de una "ofensiva parlamentaria y social en toda la provincia", según ha señalado que el PSOE, que ha indicado que además elevará iniciativas tanto al Parlamento andaluz como a la Diputación para "exigir la reapertura inmediata de los centros de salud por las tardes y la cobertura total de las plazas de especialistas en zonas rurales".