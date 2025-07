El PSOE excusa la ausencia de dos diputados en la votación de El Madrugador por problemas de agenda

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz y vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Javier Pizarro, ha excusado la ausencia de los diputados provinciales José María Román y Víctor Mora en el pleno extraordinario en el que se votó la desascripción de la Finca El Madrugador del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) y su regreso a manos de la propia Diputación de Cádiz por problemas de agenda.

En una nota de prensa, Pizarro ha señalado que ambos han justificado la poca antelación con la que se convocaba el pleno, manteniendo agendas en sus municipios.

Junto a ello, Pizarro ha anunciado que van a solicitar un Pleno extraordinario para abordar con serenidad y tiempo todo cuanto concierne a las instalaciones del Madrugador en El Puerto de Santa María.

Con dicha propuesta, la intención es barajar la posibilidad de dejar sin efecto la aprobación por no ser un punto urgente y poder así asegurar que el consenso deberá imponerse en este asunto trascendental de la institución provincial.

Pizarro le ha recordado al PP que "no tiene mayoría absoluta para este y para muchos temas más que han sido rechazados por tres de los cuatro grupos políticos representados en el pleno de la Diputación".

Como ya expresó en el Pleno del pasado miércoles el propio Pizarro, las propuestas del equipo de Gobierno del PP en torno al edificio que acoge un Centro de Excelencia para el Turismo, la Hostelería y la Innovación "quedan viciadas desde su inicio por la falta de debate, participación y conocimiento de los grupos políticos", incluidos entre estos los socios de La Línea 100X100. Por eso, se le pedía que los retirasen del orden del día y aplazaran su debate.

El portavoz socialista ha lamentado que la presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco, haya mentido descaradamente y quedado en evidencia cuando la noche anterior al Pleno sostuvo que la cuestión no se incluiría en el orden de día, demostrando, como este jueves ha declarado su socio, el vicepresidente Javier Vidal, "que no pinta nada, que no estaba de acuerdo pero tenía que responder ante lo que le pedían desde arriba y que incluso corría peligro su permanencia en el cargo de presidenta si no lo llevaba a efecto".

Por ello, ha considerado que "con un pleno solicitado por nosotros con tiempo de antelación, no habrá excusa para que acudamos la totalidad de los diputados", contando además con el diputado que habrá tomado posesión de su acta.