Todos los premios de Lotería de Navidad que han caído en la provincia de Cádiz

Esta vez el mayor premio no se ha visto. El Gordo ha pasado de largo por Cádiz, aunque la provincia se ha llevado varios pellizcos para volver a conformarse un año más. Los distintos premios del sorteo extraordinario de Navidad de este domingo han ido goteando a lo largo de la mañana y al final, Cádiz se ha hecho con al menos una pequeña parte del tercer premio, de los dos cuartos y de varios quintos. Es una pequeña parte, pero quien no se consuela es porque no quiere.

El dinero repartido superaría los 3.200.000 euros de forma segura. Principalmente, ha sido gracias a la administración de Bahía Sur, en San Fernando. Allí han vendido 450 décimos de un quinto premio, es decir, 2.700.000 euros en premios. Una parte importante de la cuantía, eso sí, ha desembarcado en Madrid, donde residen los compradores de algunos de estos décimos premiados. Se trata de los miembros de una peña de la capital, que aprovecharon su visita por 'La Isla' para probar suerte, con tan óptimo resultado.

A ello, habría que sumarle una serie completa, es decir diez décimos, del tercer premio en Cádiz, que ha dejado 500.000 euros, vendida por Lotería Arias, en la céntrica plaza de San Juan de Dios.

La cifra se incrementaría con dos cuartos premios y tres quintos que han caído también en San Fernando, Jerez, Cádiz, Sanlúcar, Barbate y El Puerto. A espera de conocer todos los décimos vendidos en cada lugar, ya está confirmado que corresponden dos décimos a Chipiona y cinco a Algeciras.

El tercer premio contempla 50.000 euros por décimo y 500.000 euros por serie, el cuarto 20.000 euros por décimo y 200.000 euros por serie y los quintos 6.000 euros por décimo y 60.000 euros por serie.

Aún así la provincia se ha gastado este 2019 en el sorteo de Navidad 48.247.380 millones. Se han incrementado las ventas un 6,86% y cada gaditano, de media, ha invertido 38,95 euros, 2,5 euros más que en 2018. En los dos último años, el Gordo se había dejado caer pero esta vez, no ha parado.

Estos son los premios que han caído en Cádiz

Tercer premio. 00750

La Lotería Arias, una de las más antiguas de la capital gaditana, ha vendido una serie del número 750, agraciado con el tercer premio. En total ha repartido 500.000 euros

Cuarto premio. 41.170

En el Hipercor de Jerez se ha vendido uno de los cuartos premios, que está muy repartido.

Cuarto Premio. 49797.

El premio que más ha tardado en salir ha sido el segundo de los cuartos premios, que ha completado la suerte. Se ha vendido en la administración de la Avenida de los Montañeses de la Isla en San Fernando y en la de la Avenida Lola Flores en Jerez.

Quinto premio. 66.212

Este número ha dejado nada menos que 2.700.000 euros en Bahía Sur, en San Fernando, donde se han vendido 450 décimos. En un estanco de la calle Trille, en Cádiz, y en Chipiona también han vendido un décimo cada uno del 66.212.

Quinto premio. 74.770

El número 74.770, ha traído la suerte a Cádiz, Sanlúcar y Jerez. En la capital gaditana se ha vendido en la administración de la Avenida Marconi, número 1. En Sanlúcar, en Barrameda, 80 y en Jerez en la oficina de la calle Ramón de Cala, 3.

Quinto premio. 06.293

Ha sido el primero de los premios en alegrar el día en la provincia. En Vistahermosa, Diego Terry ha traído la suerte desde la administración del centro comercial. Este número también se ha vendido en Jerez y Algeciras.