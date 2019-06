Es ya el tercer año que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Jerez logra el primer premio a la mejor comunicación experimental en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, cuya última edición se ha celebrado en Palma de Mallorca.

El trabajo titulado Determinantes de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo y cómo contar con éstos para mejorar la valoración de la contractilidad miocárdica, realizado por un grupo de investigación que lidera el médico intensivista sanluqueño Ignacio Monge, ha sido galardonado por “su originalidad y valor científico” entre numerosos estudios de hospitales de toda España. Se trata de un trabajo que ha salido publicado recientemente en la revista internacional Annals of Intensive Care.

Monge ha explicado a este medio que “la relevancia del estudio está en que cuando analizamos el funcionamiento del corazón lo hacemos con un parámetro que tiene sus limitaciones y nosotros hemos encontrado la manera de solventar ese problema para valorar cómo funciona la fuerza del corazón”. El propio Monge realizó la investigación con cerdos en un laboratorio de Los Ángeles (Estados Unidos). De ahí su carácter experimental. A sus 44 años, trabaja en el Hospital de Jerez, pero lleva a cabo investigaciones en Cádiz, Estrasburgo, Los Ángeles y otros lugares del mundo.

El grupo que encabeza ya fue ganador del primer premio a la mejor comunicación experimental en las ediciones de 2016 y 2017 por trabajos relacionados con la fisiología cardiovascular y la monitorización hemodinámica de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. También fue ganador del premio Hemodynamic Monitoring Award en 2010 y 2012, así como del primer premio a la proyección nacional e internacional de trabajos de investigación en el I Encuentro de Investigación Biomédica, celebrado en Jerez en 2015.

El grupo de investigación de la UCI del Hospital de Jerez cuenta con una larga trayectoria investigadora, con múltiples publicaciones en revistas científicas de gran impacto y colaboraciones con diversas sociedades científicas y otros grupos de investigación de ámbito internacional. Algunos de sus trabajos de investigación clínica y experimental han sido publicados en revistas como Intensive Care Medicine, Critical Care, Annals of Intensive Care, British Journal of Anaesthesia, Journal of Intensive Care Medicine, Analgesia & Anaesthesia, entre muchas otras, según ha destacado el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.