El PP critica que Cádiz es una de las provincias que sufre más retrasos ferroviarios

El diputado nacional por el PP de Cádiz, Miguel Sastre, criticó este jueves los retrasos que acumulan los Cercanías en la provincia de Cádiz, en donde casi dos de cada diez trenes, un 20%, se demoran. "Cádiz es una de las provincias, junto a Valencia y Sevilla, que encabezan más retardos ferroviarios", dijo.

Así, apuntó que, según los últimos datos publicados por Renfe, en el mes de noviembre el retraso medio alcanzó 13 minutos, una demora que en el mes de junio fue de cerca de 15 minutos, casi un tercio de lo que dura el trayecto.

Añadió que, aunque aún no se han publicado las estadísticas referentes al mes de diciembre, el propio canal de Cercanías indica retrasos frecuentes, en algunos casos de hasta 20 minutos. “No es normal que un trayecto de 40 minutos como máximo que tiene un cercanías acumule retrasos de 20. No tiene lógica ni es competitivo”, afirmó el diputado popular que, igualmente, lamentó que “el tren no es alternativa para nadie que quiera puntualidad para ir al trabajo, a la universidad o para conectar con el aeropuerto".

Miguel Sastre denunció que, en materia ferroviaria, “Cádiz es noticia nacional no por inversiones, sino por ser una de las provincias que más retrasos ferroviarios acumula”.

El popular recordó que, según una respuesta parlamentaria, el Gobierno reconoció que en los meses de verano hubo 750 incidencias ferroviarias en la provincia. Anunció asimimo que preguntará sobre las ocurridas en el último trimestre del año, en especial durante las navidades, y que esos datos se faciliten desglosados por núcleos de población “para mapear los retrasos y saber dónde está el problema”.

Sastre pidió al Ministerio de Transportes que “ofrezca soluciones y cumpla con la Ley de Movilidad Sostenible que ha entrado en vigor el 1 de enero”. En dicha ley se incluyen medidas que obligan a recuperar los compromisos de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, “un mandato que el Gobierno está haciendo todo lo posible por no cumplir a pesar de estar obligado por Ley”, aseveró el diputado del PP.

Además, solicitó la aprobación, antes de que finalice el mes, de un plan de atención urgente a pasajeros afectados por incidencias; que Adif implante un protocolo público de análisis de incidencias que provoquen retrasos de más de 20 minutos y que se apruebe un plan de choque para eliminar todas las limitaciones de velocidad, “algo que beneficiaría directamente al trazado ferroviario en la provincia”.

Miguel Sastre aseveró que el calendario de aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible, “que vamos a vigilar de cerca”, obliga también a Óscar Puente a desarrollar para abril un plan de choque extraordinario de inversiones provincializado. “El PP va a presentar una propuesta concreta al Gobierno con actuaciones necesarias para la provincia basándose en iniciativas previas y el diálogo con entidades sociales y económicas. Nuestro objetivo es reducir retrasos e incidencias y mejorar otros déficits, como el encarecimiento de los precios o la falta de oferta de plazas”, indicó el diputado popular.

Según Sastre, “estamos peor que en 2018 y no podemos seguir dando pasos atrás. Cádiz no puede seguir siendo la gran olvidada de las infraestructuras de España y vamos a seguir reclamando las inversiones que la provincia merece”.