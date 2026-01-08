Los trenes de Larga Distancia con origen y destino Cádiz, con retrasos por el robo de cable entre Córdoba y Sevilla

Día de retrasos en los trenes que unen Cádiz, y Andalucía, con Madrid así como los Media Distancia que conectan la capital con otras provincias de la comunidad cuyo tránsito implica pasar por el tramo comprendido entre Córdoba y Guadajoz como Jaén. Según informa la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, sobre las 7:00 horas se ha detectado el robo de parte del cableado entre estos dos puntos de la red ferroviaria andaluza, lo que está provocando retrasos en los trenes de media y alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La misma fuente apunta a que "se está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible".

El incidente se está traduciendo en el caso de la estación de Cádiz en importantes retrasos, como el que acumula en estos momentos el Alvia 02074, con salida de la Madrid a la 7:05 horas y que debería entrar en la estación gaditana a eso de las 11:43. La app de Renfe comunica a estas horas un retraso de 80 minutos.

Suspendida también los trenes entre Madrid y Algeciras

Además continúa suspendida un día más la circulación de trenes Media y Larga Distancia este jueves entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.

Otro robo de cable afectó a los Cercanías de Cádiz en el inicio de 2026

El mismo incidente, robo de cable también, unos 40 metros, afectó igualmente a los Cercanías del núcleo de Cádiz el pasado 2 de enero. El aquella ocasión, el "acto vandálico en la infraestructura", tal como lo definió Renfe a través de su cuenta informativa de WhatsApp, se produjo entre las estaciones de Jerez y El Puerto y terminó provocando demoras en el servicio de entre 15 y 30 minutos.