Podemos romperá relaciones con el PSOE si esta última formación se hace este sábado con las alcaldías de Puerto Real, Conil y Medina Sidonia. Así de contundente se han mostrado hoy fuentes de las direcciones andaluza y provincial de la formación morada, que han advertido que si los socialistas "traicionan la voluntad" en estos tres municipios gaditanos "responderemos con rigor y seriedad" en otros puntos de la geografía provincial o regional.

A pocas horas de que se celebren las investiduras en los ayuntamientos en la jornada de este sábado, el PSOE ve cerca la opción de hacerse con las alcaldías de Puerto Real (donde precisa del apoyo de Andalucía por Sí), y de Conil y Medina Sidonia (donde en ambos casos los alcaldables socialistas precisan ser respaldados por los ediles del PP, además de por los de otras formaciones). En Puerto Real ganó las elecciones municipales la candidatura de Adelante liderada por el aún alcalde, el podemita Antonio Romero, pero sin mayoría absoluta. Y el mismo triunfo sumaron los izquierdistas Juan Bermúdez y Fernando Macías en Conil y en Medina Sidonia, respectivamente.

Desde las direcciones andaluza y provincial de Podemos se ha exigido ese viernes a la cúpula del PSOE que haga respetar a la lista más votada en estas tres localidades "porque si no lo hacen estarán traicionando la voluntad popular y tendremos que responder con rigor y seriedad", afirman estas fuentes. En este punto desde Podemos no se descarta romper los acuerdos de gobernabilidad que de manera verbal que no escrita ha alcanzado la formación morada con el PSOE en municipios como San Fernando o Los Barrios, al tiempo que amenazan con romper las relaciones en la Diputación gaditana. Y en clave regional desde Podemos se pone sobre la mesa la opción de romper igualmente los acuerdos alcanzados en municipios como Torremolinos (Malaga), entre otros.

"Estamos a favor de alcanzar alianzas estables de gobiernos progresistas allí donde sea posible pero lo que no entendemos es que el PSOE quiera quitarnos las alcaldías en ciudades donde Podemos, IU o Adelante (la confluencia de ambas siglas) ha sido la fuerza más votada", han precisado estas mismas fuentes de la formación morada.