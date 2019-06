No hay acuerdo de no agresión que valga ni en Medina Sidonia, ni en Conil. Así lo dejaron claro este jueves los aspirantes del PSOE a ambas alcaldías, Juan María Cornejo Ramírez y Carmen Sánchez, que aseguraron que presentarán sus candidaturas en las sesiones de investidura de este sábado “porque me siento legitimado para ello, porque aquí ha habido un empate técnico y porque tengo el respaldo de la asamblea local de mi partido y de la ejecutiva provincial socialista”, según palabras de Cornejo.

La reacción de los dos candidatos socialistas tira por tierra el principio de acuerdo alcanzado el pasado martes por las direcciones provinciales del PSOE y de IU, que acordaron respetar la lista más votada en Medina Sidonia, Conil, Olvera y Benalup. En los dos primeros municipios ganó IU y en los dos últimos el PSOE, aunque en todos los casos sin mayoría absoluta. La única localidad donde las direcciones provinciales de PSOE e IU apreciaban a priori un distanciamiento claro era Chipiona.

La postura de estos dos alcaldables socialistas, que dicen contar en todo momento con el respaldo de la dirección provincial de su partido, otorga ahora un claro papel protagonista al PP, que tiene que decidir si quiere a IU o al PSOE en las alcaldías de Medina y Conil. La postura de los ediles populares es esencial, aunque para que haya cambio político en ambas localidades sería preciso además el concurso de otras formaciones.

En concreto, para que Juan Cornejo (hijo del secretario de Organización del PSOE de Andalucía) llegue a la Alcaldía asidonense requiere que el sábado le voten los siete concejales del PSOE, el de Ciudadanos y el del PP. Esos hipotéticos nueve votos alcanzarían la mayoría absoluta y apartarían de la Alcaldía asidonense ocho años después a Fernando Macías, a la sazón coordinador provincial de IU, partido que sacó ocho concejales en Medina.

Y en Conil la socialista Carmen Sánchez necesita la suma de los votos de los cinco concejales del PSOE, los cuatro de AxSí y los dos del PP para llegar a la mayoría absoluta, cifrada en 11 ediles. IU obtuvo nueve concejales y Ciudadanos tiene otro.

Juan María Cornejo Ramírez (PSOE de Medina Sidonia) "Medina Sidonia no servirá de cambalache de nada ni de nadie"

A pocas horas de la investidura, Juan Cornejo se muestra contundente sobre la postura que adoptará el PSOE en la localidad asidonense: “Medina Sidonia no servirá de cambalache de nada ni de nadie”, dijo tras confirmar que la ejecutiva local de su partido aprobó el miércoles la presentación de su candidatura a la Alcaldía y que, por tanto, no hay opción alguna de que haya una abstención del Grupo Socialista.

En este punto Cornejo recuerda que en las elecciones municipales del 26 de mayo “los resultados dieron un empate técnico entre el PSOE e IU, con tan sólo una diferencia de 36 votos”. “No cabe duda de que con este resultado electoral estamos obligados, por responsabilidad y porque no podemos defraudar a nuestros votantes, a presentar candidatura al pleno de constitución del sábado y, para ello estamos teniendo reuniones con todas las fuerzas políticas con representación municipal”, afirmó Cornejo.

Y en Conil Carmen Sánchez se limitó a confirmar ayer que presentará su candidatura en la investidura, que tiene el respaldo de la ejecutiva provincial del PSOE para dar este paso y que su partido mantiene contactos con todas las formaciones políticas de Conil “incluida Izquierda Unida”.

Frente a esta ofensiva socialista la mismísima dirección federal de Izquierda Unida está presionando en todos los ámbitos al PSOE –incluso en Madrid– para hacerle ver a este partido que el mantenimiento de las alcaldías de Conil y de Medina Sidonia constituye una prioridad absoluta para esta formación política.