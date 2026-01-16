La playa de Bajo de Guía-Bonanza de Sanlúcar vuelve a sufrir vertidos de aguas residuales

La playa de Bajo de Guía-Bonanza de la localidad de Sanlúcar, registra en los últimos días vertidos de aguas residuales que han encendido la alarma entre colectivos ecologistas. Según el comunicado de Ecologistas en Acción, los vertidos provienen de los aliviaderos de la avenida Cabo Noval y la calle La Habana, así como del arroyo del Salto del Grillo.

El grupo ambiental señala que los aliviaderos de la avenida Cabo Noval y de la calle La Habana han estado vertiendo durante más de 48 horas, a pesar de no registrarse precipitaciones significativas. Por su parte, el arroyo del Salto del Grillo mantiene vertidos casi ininterrumpidos desde noviembre de 2025, situación que, según Ecologistas en Acción, ha provocado inundaciones de aguas residuales en zonas cercanas al cauce.

El comunicado recuerda que la playa de Bonanza ya sufrió episodios de contaminación durante los años 2024 y 2025, tanto por intensas lluvias como por vertidos en periodos sin precipitaciones. La Consejería de Salud reportó en su informe de Semana Santa de 2025 contaminación microbiológica en la zona.

Ecologistas en Acción subraya que los vertidos actuales son ilegales y representan un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública. Además, advierte sobre la erosión costera que afecta a la franja de vegetación natural de la playa, donde se encuentra una población de camaleones, especie protegida. El colectivo solicita una restauración integral de la playa, que incluiría la eliminación de los vertidos, la protección de la vegetación y fauna local, cambios en la categoría urbanística de algunos sectores y la conservación de los navazos litorales.