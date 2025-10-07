Ecologistas en Acción critica las podas de Emulisan en Sanlúcar

La organización Ecologistas en Acción Sanlúcar ha denunciado las podas que la empresa municipal Emulisan está llevando a cabo en la Avenida de Cabo Noval, calificándolas de “excesivas” y “fuera de tiempo”. El colectivo reclama que estas intervenciones se ajusten a criterios técnicos de arboricultura y se realicen durante el invierno, además de solicitar la aprobación de una ordenanza municipal que regule la protección del arbolado urbano.

Según el comunicado de la asociación ecologista, las labores de poda se habrían iniciado con la intervención sobre dos chopos (Populus nigra) situados cerca de la Avenida de Bajo de Guía. Ecologistas en Acción considera que estas actuaciones son inadecuadas por varios motivos: se habrían realizado en plena época de sequía, cuando los árboles se encuentran en una situación de debilidad fisiológica; se habría eliminado entre un 30 y un 50 % de la copa, superando las recomendaciones técnicas; y no se habría esperado al periodo de latencia invernal propio de las especies de hoja caduca.

El grupo también señala la falta de sellado en los cortes de ramas de gran diámetro —lo que, advierte, puede facilitar la entrada de hongos y otros patógenos— y cuestiona la cualificación del personal encargado de las tareas, que pertenece a la empresa de limpieza municipal. Por su parte, los trabajadores de Emulisan habrían argumentado que los árboles presentaban ramas secas y riesgo de caída, aunque el colectivo sostiene que “gran parte de la copa eliminada eran ramas con hojas verdes”.

Emulisan depende de la Delegación Municipal de Infraestructuras, bajo la dirección del concejal David Cáceres. Ecologistas en Acción afirma haber intentado contactar tanto con dicha delegación como con la Unidad de Medio Ambiente para solicitar información sobre los trabajos, sin obtener respuesta.

En su nota, la organización recuerda que el Consejo Asesor Municipal de Medio Ambiente (CAMMA) aprobó en septiembre de 2024 un documento guía para la futura ordenanza de arbolado urbano. En él se establece que, en árboles urbanos desarrollados o maduros, la poda no es necesaria y, en caso de realizarse, debe ser “suave” y limitarse a la eliminación de ramas secas o finas. Asimismo, en un acta del Consejo de enero de 2024, la Delegación de Medio Ambiente expresó su intención de establecer bases técnicas para la poda y de formar al personal de jardinería.

Ecologistas en Acción sostiene que, pese a esas recomendaciones, la mayoría de las podas de árboles urbanos en Sanlúcar continúan siendo realizadas por personal de Emulisan y no por los trabajadores del Servicio Municipal de Parques y Jardines. Según la organización, las podas drásticas y fuera de tiempo constituyen una de las principales causas de deterioro y muerte de árboles urbanos.

Por ello, el colectivo reclama que el Ayuntamiento de Sanlúcar apruebe una Ordenanza municipal de protección del arbolado, parques, jardines y zonas verdes, que regule de manera específica las prácticas de mantenimiento y garantice la conservación del patrimonio vegetal de la ciudad.