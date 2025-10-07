El Ayuntamiento de Sanlúcar recibe reconocimiento de la Policía Nacional por su colaboración

El Ayuntamiento de Sanlúcar fue reconocido este pasado sábado por la Policía Nacional durante su acto anual de entrega de condecoraciones, celebrado en el Castillo de Santiago. La alcaldesa, Carmen Álvarez, recibió la distinción en nombre del Consistorio de manos del inspector jefe de la Comisaría de Sanlúcar, José Manuel Martín Salinero, en un acto que contó con la presencia de altos responsables policiales y judiciales de la ciudad.

Durante la ceremonia, la Policía Nacional entregó la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a los agentes Miguel Ángel García González, Eva María Díaz López, Inmaculada González de Quevedo Lara, Juan José Chamorro Listán y David Calvario Bascuñana. Además, fueron distinguidas entidades y personas que colaboran con el cuerpo, como la Asociación Antibullying de Sanlúcar (ABSA), Distribuciones Cuevas, Helados Toni, Joaquín Lara Cuevas y Porto 7.

En su intervención, Carmen Álvarez destacó que el reconocimiento refuerza los lazos de cooperación institucional en favor de la seguridad ciudadana y agradeció a los agentes su compromiso, valentía y dedicación diaria. La alcaldesa recordó la labor de los policías en prácticas y subrayó el valor que supone arriesgarse para proteger a los demás. Asimismo, felicitó a todos los condecorados y destacó la importancia de reconocer también a las entidades y ciudadanos que apoyan la labor de la Policía Nacional en Sanlúcar.