El Ayuntamiento de Sanlúcar adquiere dos locales en Cerro Falón por 176.000 euros

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha firmado este lunes en Sevilla la escritura pública de compraventa de dos locales propiedad de la Fundación Cajasol situados en la zona de Cerro Falón, que hasta ahora estaban cedidos al Ayuntamiento. Con esta operación, valorada en 176.221,59 euros, los inmuebles pasan a formar parte del patrimonio municipal.

Los locales adquiridos albergan actualmente las sedes de la Asociación de Mujeres Solidarias y de la Asociación de Consumidores y Productores de Agricultura Ecológica “La Borraja”, dos entidades con una destacada trayectoria en el ámbito social y medioambiental del municipio.

Esta adquisición se enmarca en una línea de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Cajasol, fruto de diversas negociaciones mantenidas en los últimos meses. Según explicó la alcaldesa, el acuerdo permite consolidar la titularidad pública de unos espacios que ya venían siendo utilizados por colectivos locales, garantizando su continuidad y estabilidad.

Carmen Álvarez subrayó que la compra “supone un paso más en el compromiso del Gobierno local con las asociaciones que desarrollan una labor social y cultural de gran valor para Sanlúcar”.

Segunda operación en 2025

La operación de Cerro Falón se suma a la firmada el pasado mes de enero, cuando el Ayuntamiento formalizó la compra de otros dos locales en Bonanza —también pertenecientes a la Fundación Cajasol— por un importe de 155.000 euros.

Esos espacios son actualmente sede de la Asociación de Mujeres de Bonanza “Ager Veneriensis” y de la Peña Cultural Flamenca “Puerto Lucero”, entidades de larga trayectoria en el ámbito vecinal y cultural.

Con la adquisición de estos cuatro locales a lo largo de 2025, el Ayuntamiento refuerza su apoyo al tejido asociativo sanluqueño y amplía el patrimonio municipal destinado a usos sociales y comunitarios.