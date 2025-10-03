Sanlúcar abrirá una oficina de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables con una inversión de 590.000 euros

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha anunciado hoy la puesta en marcha de una nueva oficina de inserción sociolaboral en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Barrio Alto, destinada a la atención de colectivos vulnerables, la prevención del absentismo escolar y el apoyo a la población migrante.

El proyecto será posible gracias a una inversión de 590.000 euros, financiada en el marco del Acuerdo de Doñana con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fruto de las negociaciones mantenidas durante meses por el equipo de gobierno municipal.

Un equipo multidisciplinar para la inclusión

La nueva oficina contará con un equipo profesional compuesto por un psicólogo/a, trabajador/a social, educador/a y dos técnicos de integración social —uno de ellos a media jornada— que trabajarán directamente en la calle. Este grupo tendrá la misión de ofrecer una atención integral de inserción sociolaboral, atendiendo a familias, infancia, juventud, víctimas de violencia o discriminación y población migrante.

Se estima que más del 80% de la población atendida actualmente por los servicios sociales municipales podría beneficiarse de esta iniciativa, además de los usuarios derivados desde otros ámbitos. El sistema de atención incluirá una primera fase de triaje para evaluar necesidades y recursos, seguida de acciones de mediación, acompañamiento y talleres de prevención, tanto individuales como grupales y comunitarios. Asimismo, el plan contempla campañas educativas contra el racismo en los centros escolares.

Un proyecto contra la desigualdad

Sanlúcar arrastra históricamente altos índices de desempleo, pobreza y desigualdad. No obstante, los datos reflejan una mejora en el mercado laboral: mientras en septiembre de 2015 se registraban 11.800 personas desempleadas, el pasado mes la cifra descendió a 6.367. La apertura de esta oficina busca consolidar esta tendencia con políticas sociales más cercanas y efectivas.

La alcaldesa destacó que el proyecto “dignifica los servicios sociales”, subrayando que su objetivo es “mejorar las condiciones de vida y la inclusión sociolaboral de la población más vulnerable”. Álvarez concluyó asegurando que el Ayuntamiento seguirá trabajando para “construir una ciudad más justa, más humana, comprometida con la convivencia y con más oportunidades para todos y todas”.