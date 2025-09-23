Sanlúcar remodelará cuatro parques infantiles

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha anunciado la remodelación de cuatro parques infantiles de la ciudad, enmarcada dentro del programa municipal Ciudad Amable. Según ha informado la alcaldesa, Carmen Álvarez, las actuaciones se llevarán a cabo en los parques de la Playilla de la Red, el Cerro de la Uva, la barriada del Pozo de las Vacas y la plaza Antonio Pigafetta, donde se ubican los juzgados y el multicine de la ciudad.

La intervención en la Playilla de la Red será integral, mientras que en los otros tres parques se renovarán los juegos que se encuentran en mal estado. Todos los espacios recibirán un nuevo pavimento de caucho. La inversión prevista para estas obras asciende a aproximadamente 100.000 euros. La alcaldesa ha señalado que estas actuaciones buscan atender demandas vecinales históricas y mejorar los espacios públicos destinados al ocio infantil y familiar.

Además, Carmen Álvarez recordó que el Ayuntamiento tiene previstas obras en varias plazas de la ciudad para el próximo año, incluyendo la Plaza del Cabildo, las plazas de la Avenida de la Rondeña, la Avenida de la Manzanilla, Huerta de la Cruz y la Plaza de Jaén, respondiendo también a solicitudes de comerciantes y vecinos.

Por último, la regidora informó que se ha sacado nuevamente a licitación la Ciudad de los Niños, con el objetivo de reabrirla cuando sea posible, y destacó que todas estas actuaciones reflejan la apuesta del Gobierno local por invertir en infraestructuras que beneficien a todos los colectivos de la ciudad, incluyendo a los más pequeños.