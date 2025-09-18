La Ciudad de los Niños de Sanlúcar vuelve a licitarse tras quedar desierta en mayo

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda anuncia la reapertura del proceso de licitación para la concesión de la Ciudad de los Niños, después de que el procedimiento abierto en mayo pasado quedara desierto. La convocatoria se realiza mediante la publicación de las bases reguladoras que establecen las condiciones administrativas de la concesión.

Entre las novedades de esta licitación, se destaca la reducción del canon mínimo anual para participar, que pasa a ser de 5.061,98 euros, aproximadamente la mitad del fijado en la convocatoria anterior. La duración de la concesión será de cuatro años, y el adjudicatario percibirá los ingresos generados por las actividades de hostelería dentro del recinto.

La Ciudad de los Niños, que cuenta con más de 26.000 metros cuadrados, incluye instalaciones de skateboard, circuitos de street workout y disc golf, pista polideportiva, tirolina de dos carriles, columpio pendular de cuatro plazas, cama elástica hinchable, juegos de arena y agua, juegos infantiles y biosaludables, un auditorio y un kiosco-bar. Según las bases, el adjudicatario no podrá cobrar por el uso de las instalaciones, que permanecerán gratuitas para los ciudadanos. La única excepción será el kiosco-bar, cuyos servicios sí podrán tener coste.

Las bases reguladoras están disponibles en la sección de anuncios de la página web municipal. El plazo para la presentación de propuestas será de 15 días hábiles. Con esta medida, el gobierno local continúa con los planes para reabrir la Ciudad de los Niños, cumpliendo el compromiso de la alcaldesa Carmen Álvarez de poner a disposición de la ciudadanía este espacio lúdico y recreativo.