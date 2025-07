La playa de Los Caños de Meca llega al verano en su peor estado: todo roca y sin apenas arena

La situación de una playas más míticas de Cádiz, como es la del "Pirata" de Los Caños de Meca, indigna a sus ciudadanos. Por un lado, de los vecinos que ven cómo se deja morir a esos arenales. Por otro, de los turistas que vuelven al sitio donde fueron felices y no encuentran lo que recordaban.

Este caso no es el único en la provincia de Cádiz pero sí es el más sangrante. Este arenal que siempre ha estado aquejado por su falta de espacio, cada vez sufre más. Los temporales de este invierno han contribuido a ello. Vecinos y hosteleros de la zona imploran por una salvación del espacio. Este periódico estuvo recientemente comprobando su estado a poco de iniciarse la temporada alta. Casi todo era roca. Si a esto se le suma que, con la marea alta, la playa deja de existir, la del Pirata deja de ser la playa de los sueños para muchos veraneantes.

Los fuertes temporales de marzo y abril hicieron más daño si cabe. El gobierno local de Barbate hasta convocó una manifestación a principios de junio en la carretera del Faro de Trafalgar para reclamar medidas urgentes. Algo consiguió. Costas acordó realizar el trasvase de arena desde las dunas del Faro de Trafalgar hasta esta playa unos días después. A día de hoy, aún se ve alguna máquina excavadora trabajando. Antes de eso el plan del Ministerio de Transición Ecológica solo pasaba por arreglar los accesos que habían quedado dañados tras las borrascas. Finalmente, el Gobierno reculó y oyó las súplicas de los barbateños. Aún así, las últimas fotos que circulan por redes, confirman que no ha sido suficiente.

A estas voces críticas, se suman las de los ecologistas. Aunque los motivos son bien diferentes. Estos recuerdan que la situación de esta arenal es casi endémica. Pues entienden que no hay aporte de arena que pueda luchar contra la naturaleza y que hay edificaciones a pie de playa que están en un lugar que no corresponde. A esto se le une la acumulación de basura que algunos ciudadanos de esta pedanía barbateña exponen en redes. En definitiva, no corren los mejores tiempos para una playa que era objeto de deseo para el baño y un buen rato de cervezas en sus bares.

¿Por qué se le llama playa de El Pirata a esta playa de Los Caños de Meca?

Su nombre oficial es Playa de La Laja, pero todo el mundo lo conoce como la Playa del "Pirata". Esto se lo debe al restaurante que preside una de las bajadas a la arena y que lleva allí de los 70. Este local, además, ha logrado llamar la atención de muchos viajeros por recordar a Santorini. Muchos afirman que el camino hacia esa playa, con todas las paredes blancas y las aguas turquesas del mar de fondo, recuerdan a esta isla griega.

El restaurante El Pirata lleva abierto desde entonces dando nombre a toda una playa. Aunque a día de hoy, ese acceso que se muestra en muchas fotos presenta un estado cuestionable. Pues una vez se dobla la esquina se puede comprobar un largo pedregal donde resulta casi imposible el baño o relajarse sobre una toalla.

El listado de playas con bandera negra en Cádiz

Ecologistas en Acción apunta a más playas de Cádiz este 2025. Algunas de ellas muy cerca de esta playa del Pirata, puesta afectan a la costa del Faro de Trafalgar. Concretamente, se refieren a las playas de esta zona por el impacto contaminante y urbanístico de ciertas actuaciones que se quieren acometer. Por una parte, recuerdan la expansión descontrolada de las viviendas ilegales en El Palmar, Zahora, Barbate. Todos estos lugares, más que de moda. Por otro lado, se denuncia la extracción ilegal de agua subterránea del Arroyo San Ambrosio, entre Los Caños y La Breña, contribuyendo así a la degradación medioambiental de la zona y a su riqueza natural. A Vejer también se le achaca que no depura correctamente sus aguas fecales, por que lo que su playa de El Palmar sigue mereciendo una bandera negra. El toque de atención también va hacia Tarifa, donde hay previsión de macroproyectos urbanísticos que amenazan la calidad de las playas de todo el litoral tarifeño.