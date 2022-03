Paro de transportistas: "Somos trabajadores, solo eso, trabajadores... ¿Por qué no nos escuchan?"

Cuenta que con apenas 12 años ya se atrevía con el camión de su padre aunque necesitaba ayuda para manejar algunas marchas porque todavía no tenía suficiente fuerza en las manos, así que en esto lleva "toda la vida". Literalmente. Aunque en una situación como la de ahora, claro, no se había visto nunca.

Manuel Marín tiene con su hermano una pequeña empresa de transportes en Chiclana. Y el negocio familiar no les ha ido mal hasta ahora. Pero, como a muchos otros, las crecientes dificultades que ha provocado la escalada del precio del gasoil le ha empujado a secundar el paro convocado desde el pasado lunes por la plataforma que se ha creado en defensa del sector. Diario de Cádiz le ha acompañado durante esta salida en la que ha dado voz a los problemas que afectan al gremio.

"Es que es insostenible", apunta. "Esto no es normal. Se ha puesto muy caro. Yo ahora para llenar el tanque me tengo que gastar unos 800 euros. No se puede subir tanto a la gente...", cuenta mientras arranca el camión en la avenida de Bahía de Algeciras del polígono de Pelagatos para ponerse en marcha y sumarse, en medio del estrépito de bocinas y cláxones, a la caravana de transportistas en busca la A-48.

Las cuentas, simplemente, no salen. No queda margen. Por eso, este jueves ha sido uno de los numerosos profesionales que ha llevado sus protestas por las carreteras de toda la Bahía para exigir al Gobierno medidas que compensen el incremento de los carburantes y que devuelvan cierto equilibrio al sector, simplemente -apunta- para que la gente pueda ganarse la vida. "Porque esto va con los pequeños", precisa, que son los que más difícil lo tienen siempre. Por él, prácticamente, habla el descontento generalizado de un sector que ha demostrado ser vital en estos días.

Hay compañeros -relata- que están haciendo portes por precios ridículos, así que con lo que cuesta el combustible no merece la pena echarse a la carretera. Por eso sigue el paro va a continuar hasta que no haya remedio, avisa. "Por lo menos en huelga no pierdo dinero", apuntaba, en este sentido, otro de los camioneros que hoy ha secundado la movilización por toda la Bahía.

"Somos trabajadores, solo eso: trabajadores", afirma Manuel Marín al constatar que detrás de las protestas lo que hay son autónomos y pequeñas empresas.

"Y lo que pedimos es que se regulen esos precios, como se hace ya por ejemplo con el gasoil agrícola". Por eso, completamente convencido de que lo que piden es lo más justo, no entiende la postura del Gobierno, "que no se nos quiera escuchar" o, incluso, que desde algunos sectores políticos se intenten desacreditar las movilizaciones de la plataforma con alusiones a la ultraderecha, lo que no hace sino ahondar en la frustración y del descontento del sector, algo que hoy era patente entre los que han arropado la marcha. Sus palabra

Pero después de 11 días de huelga no queda otra que seguir adelante, asegura convencido este transportista. "No nos vamos a rendir. Esto va en serio. Y Ahora es cuando hay que hacer más fuerza", apostilla. Y eso que el paro prolongado cuesta, evidentemente: "Si no se trabaja no se come, así que ya ves cómo estamos...".

Aunque la respuesta alcanzada con la convocatoria de la marcha, que el pasado lunes no se pudo llevar a cabo porque no disponían aún de la autorización de la Subdelegación del Gobierno, ha conseguido insuflar nuevos bríos entre los miembros de la plataforma en la Bahía. "Mira -apunta animado este transportista chiclanero- estamos entrando en San Fernando y todavía hay camiones saliendo de Pelagatos".

Eso sí, los días que que quedan atrás, en los que las protestas del transporte han puesto en jaque a otros sectores y han provocado problemas de abastecimiento en tiendas y supermercados, han sido muy difíciles, reconoce tras haber participado también en algunos de los piquetes de la huelga: "Ves a compañeros saliendo, porque han estado saliendo delante nuestra... ¡Pero si a ti el gasoil te cuesta lo mismo que a mí!", lamenta. Las movilizaciones, insiste, son necesarias. Y recuerda como otras protestas, cortes de carretera o manifestaciones de trabajadores de otros sectores se han apoyado sin fisuras porque defendían lo que era justo.