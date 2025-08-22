Los pantanos de Cádiz vuelven a bajar del 50 por ciento de su capacidad

Los pantanos de Cádiz han vuelto a bajar el umbral del 50 por ciento en pleno verano, alcanzando actualmente un 47,93 por ciento de su capacidad. Así se recoge en la web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la que se pone de manifiesto el descenso natural que están experimentando en plena época estival, en la que no la ausencia de lluvia es total, sino en el que la población de la provincia aumenta considerablemente como consecuencia del turismo.

En datos, los embalses de la cuenta Guadalete-Barbate acumulan un total de 869,45 hectómetros cúbicos de agua, 15,09 hectómetros menos que hace una semana, pero prácticamente el doble que hace un año, cuando se alcanzaban 434,87 hectómetros cúbicos y apenas se encontraban al 25 por ciento de su almacenaje total.

De hecho, este verano se ha afrontado sin medidas restrictivas de agua en la mayoría de municipios de la provincia gaditana, gracias a la situación mucho más liviana para los embalses gaditanos que hace un año, en el que la sequía era mucho más acusada. Las intensas precipitaciones vividas el invierno pasado, en el que incluso se ha batido récord en algunos puntos de la provincia con la sucesión de varias danas, ha sido el principal motivo de esta relajación en las medidas.

Según apuntan los planes hidrológicos realizados por la Consejería de Medio ambiente, la cantidad de agua acumulada sirve para aliviar durante prácticamente dos años las demandas de la provincia gaditana, al apuntar la cantidad de 425 hectómetros cúbicos al año para la zona de influencia del Guadalete-Barbate.

Una situación que podría mejorar si se mantiene la tendencia lluviosa del pasado invierno, algo que todavía es imposible de predecir, por lo que es fundamental hacer un buen uso del agua, que sigue siendo un bien muy escaso.

Agua embalsada por pantanos

Por pantanos, los embalses de Los Hurones y Guadalcacín, que son los que abastecen a numerosos puntos de la provincia, se encuentran al 70,58 y al 42,52 por ciento, respectivamente. Hay que recordar que los Hurones es el gran beneficiario del trasvase Guadiaro-Majaceite, y su desembalse va al pantano de Guadalcacín. Estos dos embalses son los que abastecen de suministro para consumo humano, una vez realizado el tratamiento de potabilización, al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), que copa hasta veinte localidades de la provincia, incluido el término municipal de Jerez y todo el ámbito de la Bahía.

En cuanto al resto de pantanos, el de Arcos se encuentra al 92,3 por ciento, mientras que el de Guadarranque está al 82,09; el embalse de Bornos está al 62,55 y el Redondo presenta un porcentaje del 63,93 por ciento del total. Por su parte el embalse del Celemín se encuentra al 49,33 por ciento, mientras que el de Barbate se presenta a un41,40 de su capacidad total y el de Zahara-El Gastor está al 25,06 por ciento.

14 semanas en descenso

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir los pantanos andaluces encadenan su decimocuarta semana consecutiva de pérdida de recursos. Desde el 10 de mayo, las 49 instalaciones que componen dicho sistema, no han ganado ni un solo hectómetro cúbico de agua como consecuencia del fin de la primavera e inicio del verano. En la actualidad todos los embalses andaluces acumulan algo menos de 6.000 hectómetros cúbicos.