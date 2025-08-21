Puerto Real amplía su oferta de 'Glamping' en la Dehesa de las Yeguas

La Concejala de Turismo, Virgnia Mena, y el concejal de Urbanismo de Puerto Real, José Antonio Montilla, han visitado las nuevas instalaciones del glamping ubicado en la Dehesa de las Yeguas, tras la ampliación acometida por Jabalina Country Tents, en el bauitizado como ‘We Camp Cádiz’. En parte de la finca ya existía un alojamiento rural compuesto por 1 cabaña y 4 tiendas tipo Glamping, que disponía de proyecto de actuación desde julio de 2017.

En agosto del 2021 se presentó una solicitud para el desarrollo de una instalación de tiendas tipo Glamping en la finca Dehesa Las Yeguas. Se trataba de la ampliación de las unidades de alojamiento rural, la creación de una oficina de recepción, un bar-restaurante y unas piscinas modulares prefabricadas. En el pleno ordinario del mes de octubre de 2022, se aprobó con los votos de PSOE y AxSí (entonces socios de Gobierno) y el no de la oposición (en la que se encontraba el actual gobierno local), la ampliación del negocio.

Glamping We Camp Cádiz en la Dehesa de las Yeguas de Puerto Real / DCA

En esos trabajos, todas las construcciones se han realizado sin cimentación y con elementos desmontables. Actualmente contiene 72 unidades de alojamiento (53 unidades tipo tienda de campaña y 19 cabañas de madera). Respecto a las instalaciones, se ha potenciado la utilización de energías alternativas y reutilización de las aguas residuales mediante estación depuradora biológica.

“Como se pudo comprobar en la visita, se han respetado todas las medidas previstas, señalizando y respetando zonas de especial protección. También cuenta con informes del Consorcio de Bomberos y se han adoptado todas las medidas señaladas en el plan de autoprotección de incendios aprobado por la delegación territorial de Medio Ambiente de Cádiz”, dice el Consistorio de la Villa

Además, explica el Ayuntamiento de Puerto Real que, desde el área de Urbanismo -aunque en ese momento la normativa urbanística no obligaba a ello-, se dio trámite para contar con distintos informes de:, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en relación a la autorización de agua reciclada de la depuración para riego y respecto al entorno de masas forestales; de la Consejería de Salud y Familias, en relación a la potabilización del agua de pozo y respecto a la piscina de uso colectivo; y de la Consejería de Turismo, en relación a la actividad y el acceso rodado a la finca existente en la actualidad, obteniendo sus correspondientes autorizaciones.

“Este proyecto supone una opción única en la provincia de Cádiz, ofreciendo una oferta interesante para conocer el entorno natural de la Bahía y se estima que generará unos 30 empleos”, apunta el Ayuntamiento. En la reunión que se mantuvo, Virginia Mena planteó la posibilidad de articular mecanismos que posibiliten que “los visitantes de este Glamping puedan conocer Puerto Real y los distintos atractivos del entorno natural y de la ciudad”. Y de la misma forma, la empresa agradeció el trabajo municipal, puesto que ha habido numerosos informes y cumplimientos que ejecutar para alcanzar esta ampliación.

Desde la empresa se han mostrado ilusionados por que la importante inversión realizada haya dado como fruto “un espacio de disfrute y ocio respetuoso con el maravilloso entorno de la zona”.