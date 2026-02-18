Los pantanos de Cádiz no dan abasto y siguen desembalsando agua

Hace ya varios días que las lluvias se fueron pero los pantanos de Cádiz siguen llenándose por los efectos de las escorrentías y de los manantiales de la Sierra, que siguen arrojando agua a todas horas. Todo ello conlleva que los diez embalses localizados en la provincia estén ahora de media al 89% de su capacidad, con muy poco margen, por lo general, para seguir almacenando agua. Además, las presas con más capacidad siguen desembalsando, aunque lo hacen a un ritmo bastante prudencial.

El embalse más grande de la provincia, el de Guadalcalcín, con sus 800 hectómetros cúbcos de capacidad estaba este miercoles a las 11 de la mañana al 95,35%. Sigue soltando agua por sus conductos de fondo porque por la cola del pantano le sigue entrando todo lo que desembalsa al río Majaceite el pantano de los Hurones, el que surte de agua a tres cuartas partes de la provincia, que tiene una capacidad máxima de 135 hectómetros cúbicos y que que se mantiene desde hace varios días al 90%.

De los embalses restantes están literalmente hasta los topes algunos de importantes capacidades de almacenaje de agua como el del Barbate (está por encima del 105% cuando puede albergar 228 hectómetros cúbicos), el de Bornos (de 200 hectómetros cúbicos de máximo y que roza el 89,6%) y dos de los embalses radicados en la comarca del Campo de Gibraltar como el de Guadarranque y el de Charco Redondo. El primero, con una capacidad máxima de 88 hectómetros cúbicos está al 88,06% y el segundo está al 91,28% cuando puede llegar a almacenar hasta 82 hectómetros cúbicos de agua.

Otro pantano que ha adquirido protagonismo en las últimas semanas es el de Arcos, que al colmatarse tuvo que abrir compuertas, repercutiendo todo ello en la desembocadura del Guadalete. Este embalse se acerca ahora al 92%, aunque su capacidad es limitada (apenas puede almacenar 14 hectómetros cúbicos). Y en el corazón de la comarca de La Janda, el embalse del Celemín supera igualmente el 95,47%, con una capacidad máxima de 45 hectómetros cúbicos.

Los únicos dos embalses gaditanos que tienen aún un amplio margen para seguir ganando agua son el de Almovóvar, en Tarifa, y el de Zahara-El Gastor, en la Sierra. El primero de estos pantanos tiene un protagonismo residual ya que es el más pequeño de todos. Con una capacidad máxima de apenas seis hectómetros cúbicos, ahora está al 73,77%. Sí tiene unas dimensiones considerables el de Zahara-El Gastor, que es el tercero en capacidad de toda la provincia, porque puede llegar a albergar hasta 223 hectómetros cúbicos. Ahora está solamente al 69,48% y ello se debe a que, como se ha señalado ya varias veces, la capacidad de recepción de agua de lluvia que tiene este pantano es muy reducida.