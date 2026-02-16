Guadalcacín empieza a desembalsar aunque de manera tímida

El embalse de Guadalcacín ya ha empezado a soltar agua. Lo ha hecho este lunes al mediodía pero está aliviando de manera muy tímida, a razón de apenas 30 metros cúbicos de agua por segundo, simplemente para que el pantano se mantenga al 94% de su capacidad.

Esta es la segunda vez que Guadalcacín, el embalse más grande de la provincia de Cádiz y el tercero de Andalucía, abre sus conductos. La vez anterior fue en abil de 2013 cuando, tras un periodo similar de intensas lluvias, alcanzó un almacenaje de un 98%. Entonces estuvo prácticamente un mes soltando agua.

La posibilidad de que Guadalcacín abriera sus conductos se venía dando por seguro por parte de los representantes de la Junta de Andalucía desde la semana pasada, cuando este macroembalse, con una capacidad estimada de 800 hectómetros cúbicos, superó el 90%. La propia Administración andaluza ha confirmado que la decisión de abrir el grifo se ha tomado este mismo lunes al mediodía y que se ha hecho simplemente con la intención de que Guadalcacín no supere el 94% de su capacidad, un porcentaje al que se llegó en la jornada de este domingo. Hay que precisar en este punto que el pantano de Los Hurones sigue también desembalsando agua, aunque lo hace ya simplemente por sus conductos de fondo. Ese agua que sale de Los Hurones llega a la cola de Guadalcacín por el río Majaceite.

Al carecer de compuertas superiores Guadalcacín sólo puede aliviar de dos maneras: mediante su aliviadero superior, algo que jamás se ha visto porque ello supondría que el embalse estaría literalmente rebosando, o a través de sus conductos inferiores. Esto segundo es lo que se ha determinado hoy.

Además, también se ha acordado que el grifo se abra con timidez, porque apenas se está soltando agua a razón de 30 metros cúbicos de agua por segundo, una cantidad ínfima si se compara por ejemplo con los 150 metros cúbicos que logró a soltar la presa de Arcos hace nueve días, en el momento más crítico de los últimos temporales.

Al desembalsar de esta manera tan tibia lo que se busca es que Guadalcacín se mantenga en todo momento al 94% pero también que este excedente no afecte en demasía a los enclaves rurales de Jerez que se han visto afectados las últimas semanas con el desbordamiento del río Guadalete. Hay que recordar que todo el agua que suelta Guadalcacín llega a través del río Majaceite al enclave de la Junta de los Ríos, en el término municipal de Arcos, y ahí se une con el agua del Guadalete.