Paco González Cabaña, nuevo Hijo Predilecto de Benalup-Casas Viejas

"De lo que estoy más orgulloso es de mi pueblo, del Benalup de hoy, de su independencia, de su crecimiento y de la mejora de los servicios". En junio de 2019, cuando daba carpetazo definitivo a una larguísima trayectoria política de 36 años, Francisco González Cabaña contestaba así a una pregunta en una entrevista con este periódico. En esas cuatro décadas había ocupado puestos de mucha responsabilidad en varias instituciones y también en el que casi toda su vida fue su partido, el PSOE, pero al ser preguntado de qué estaba más orgulloso no se lo pensó dos veces: de su pueblo, de su Benalup del alma, de esa localidad ubicada en el corazón de la comarca de La Janda y que si hoy presume orgullosa de sus 35 años de independencia es gracias a unos cuantos valientes que lucharon con denuedo por ese sueño, entre ellos Paco Cabaña.

Ese amor irrefrenable por su pueblo tendrá ahora justa correspondencia porque el próximo 19 de marzo Francisco González Cabaña recibirá con todos los honores el título de Hijo Predilecto de Benalup-Casas Viejas, una distinción además que parte a lo grande porque ha salido adelante en la junta de portavoces del Ayuntamiento benalupense que preside el alcalde Antonio Cepero por unanimidad, es decir, con el respaldo de todos los grupos políticos con representación municipal, esto es, el PSOE, el PP, AxSí e IU.

A sus 68 años de edad, este profesor de Secundaria ya jubilado vive su retiro particular entre Benalup y Chipiona disfrutando de sus dos grandes pasiones, como son su familia, en especial sus nietas, y su Cádiz C.F. Atrás queda una extensa trayectoria política que comenzó en 1983 como concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Medina Sidonia. Ese mismo año se convirtió en alcalde pedáneo, iniciando ahí un largo proceso que culminaría ocho años después, en 1991, en la independencia de Benalup-Casas Viejas, previo paso por una Candidatura Unitaria de Benalup (CUB) que reunió en 1987 a dirigentes y militantes de todos los partidos políticos del pueblo en pro de la segregación.

A partir de ahí empezaría a sumar responsabilidades como, por ejemplo, alcalde de Benalup siempre con mayorías absolutas (1991-2011); primer teniente de alcalde (2011-2019) tras ser obligado por Griñán a renunciar a la Alcaldía; vicepresidente de la Diputación de Cádiz (1995-2003); secretario general del PSOE de Cádiz (2000-2012); presidente de la Diputación de Cádiz (2003-2011) relevando a Rafael Román; diputado nacional en el Congreso por la provincia de Cádiz (2011-2016) y senador nacional también por la provincia de Cádiz (2016-2019).

Diferencias con el que fuera su partido le hicieron romper hace unos años su carné del PSOE, aunque siempre ha mantenido y aún hoy mantiene intacta su ideología socialista.

Este dirigente al que siempre le ha enorgullecido que le llamaran alcalde de pueblo se convertirá en pocos días en Hijo Predilecto de Benalup-Casas Viejas, una distinción cargada de justicia que se le otorgará en el acto institucional de la XXXV Fiesta de la Independencia, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro Municipal.