Obras de verano en los hospitales y centros de salud de Cádiz: Salud realiza reformas por 2,1 millones

La Consejería de Salud y Consumo está realizando este verano obras de mejora en centros hospitalarios y de Atención Primaria de la provincia de Cádiz con una inversión en torno a los 2.143.254 euros. Así lo apunta la Junta de Andalucía en un comunicado donde destaca que 1.305.536 que están destinados a hospitales y 837.718 euros a centros de salud. Para delegada territorial del ramo en la provincia, Eva Pajares, serán “notables las mejoras que experimentarán nuestros hospitales y varios centros de salud tras estas intervenciones”.

Así, en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz se desarrollan reformas por un montante que asciende a 425.000 euros. Según han apuntado desde Salud, se repararán las unidades de hospitalización de Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, Trauma A, Maternidad, Pediatría Medicina Interna y Nefrología. En el Hospital de San Carlos de San Fernando, se reparará el bloque quirúrgico y el hospital de día quirúrgico, con una inversión de 150.000 euros. El cierre de la zona quirúrgica del hospital isleño, cuyas obras comenzaron el 1 de julio y se prevé terminar en septiembre, provocó movilizaciones. Salud asegura que los quirófanos volverán a abrir en cuento acaben los trabajos y desmiente que se vayan a cerrar

Por su parte, el Hospital Universitario Puerto Real acomete obras de reforma de la planta de hospitalización médica 2, ubicada en la tercera planta del edificio 1. Esta reforma cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda también aprovecha el periodo estival para abordar diversas obras como el arreglo de la zona de Educación Maternal en Puerto Sur en El Puerto; el arreglo del sistema de suministro de agua de red al Centro de Salud de Puerto Real; y el pintado completo exterior e inte-rior de los centros de salud de La Paz en Cádiz y de Barbate. Asimismo, habrá actuaciones en materia de climatización en Federico Rubio, en El Puerto; Alcalá de los Gazules; Paterna; Rodríguez Arias de San Fernando; Conil; los SUAP de Medina, Barbate y Puerto Real; y la sede del propio Distrito.

Tras las críticas por el "colapso veraniego" en los hospitales, de los sindicatos y las Mareas Blancas; desde el SAS aseguraron que "el plan de verano garantiza en todo momento la asistencia sanitaria en la provincia de Cádiz". Desde la Junta aseguran que en "los hospitales de la provincia están realizando una importante actividad durante lo que llevamos de verano, que en el caso de consultas externas y pruebas diagnósticas supondrá un incremento respecto a la actividad realizada el pasado verano"

Jerez y el Campo de Gibraltar

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera las reformas se centrarán en la reparación y conservación de la zona de Esterilización (planta -1 HG), además de las actuaciones de impermeabilización de cubiertas y actuación sobre almacén de equipamiento en UCI (planta 1HG) y la adecuación de la planta quirúrgica para lavados vesicales (planta 2 HG). Todo ello contará con un presupuesto que supera los 230.000 euros. En cuanto a Atención Primaria, se llevarán a cabo actuaciones de reparación y conservación en los centros de salud de Montealegre y La Granja de Jerez por un valor cercano a los 165.000 euros.

En el Área de Gestión Sanitaria de Campo de Gibraltar Oeste, en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, se rehabilitará la planta de Hospitalización Obstétrica, ubicada en la primera planta del edificio, con una inversión de 150.000 euros. Con respecto a los centros de Atención Primaria, se acometerán obras de mejora en el Centro de Salud de Tarifa, tanto en la sala de Radiología (120.000 euros) como en el Área de Fisioterapia (90.000 euros).

En el Área Campo de Gibraltar Este, se centrarán en los centros de Atención Primaria y se realizan mejoras en las salas de fisioterapia de los centros de Salud de San Roque Norte, Jimena,y San Martín del Tesorillo, por un importe de 105.000 euros y una duración de tres meses.