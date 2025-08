El colapso veraniego llega también a los hospitales de Puerto Real y Jerez

Si hace un par de semanas, desde UGT se denunciaba la situación de caos que había vivido el Hospital Puerta del Mar durante la primera quincena del mes de julio, el resto de hospitales públicos de la provincia gaditana tampoco son ajenos al escenario de fichas de dominó que provocan unas “vacaciones sanitarias” cada vez más descarnadas.

Así, el sindicato señala también la “asfixia” del Hospital Universitario de Puerto Real ante un verano turístico de récord. “Desde primeras horas de la mañana –afirman– los servicios de Urgencias se saturan, llegando en ocasiones al colapso. La imagen de salas de espera abarrotadas y la necesidad de abrir segundos triajes se ha convertido en la norma. Todo el personal de Urgencias sufre esta sobrecarga, con guardias interminables y una presión asistencial que dificulta la atención adecuada”.

Una situación que se agrava cuando hablamos de salud mental: Puerto Real es el centro referente para numerosos pacientes de municipios de la zona costera y del interior de la provincia, como El Puerto, Cádiz, San Fernando, Barbate, Conil, El Palmar, Chiclana, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Vejer, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules –todas ellas, localidades que carecen de unidades específicas–.

A todo ello, se añade el recién conocido traslado de los pacientes de Ceuta a este hospital, “lo que obliga al personal a interrumpir sus tareas para tramitar ingresos. Esta decisión es especialmente preocupante si consideramos que la planta de salud mental está actualmente en obras, lo que muy probablemente dejará a usuarios de nuestra propia provincia sin las camas necesarias”, indican.

UGT ha denunciado en numerosas ocasiones a la dirección del hospital “la necesidad de aplicar el protocolo especial de atención para estos pacientes. El personal no está dispuesto a normalizar las agresiones que, lamentablemente, sufren por esta lamentable gestión”.

TERCERAS CAMAS Y MENOS OPERACIONES

Además, el sindicato lamenta que los servicios de Quirófano en el hospital puertorrealeño estén viéndose gravemente afectados por las “temidas” vacaciones de verano, dándose un “descenso considerable en las intervenciones programadas”.

“Las plantas de hospitalización se encuentran a plena capacidad y también sufren las consecuencias de la sobrecarga, llegando a ser necesario habilitar terceras camas o incluso centrales para ingresar a pacientes que permanecen en Urgencias a la espera de una plaza. Esto aumenta el ratio de pacientes por personal, afectando la asistencia a todos los niveles, en Urgencias, Quirófano y especialmente en las plantas. Es habitual que pacientes ingresados en Urgencias, por falta de camas en planta, pasen dos o más noches en Observación”, aseguran.

La situación es aún más crítica –advierten– para los pacientes con cardiopatía intervencionista que requieren hemodinámica: “Debido a la falta de personal por vacaciones, estos pacientes son trasladados a planta, donde deben esperar entre 7 y 10 días para una intervención urgente, lo que supone un grave riesgo para su salud al tratarse de afecciones de carácter prioritario”.

Sin embargo, para el sindicato, todo lo expuesto es “sólo la punta del iceberg de lo que se espera para el mes de agosto. Los trabajadores del hospital y los pacientes se preguntan hasta cuándo tienen que trabajar y ser atendidos en estas condiciones. ¿Por qué no se crea una mesa técnica antes de cada verano para trabajar de forma conjunta y dar prioridad a unas condiciones laborales dignas y una asistencia de calidad, en lugar de ser la salud una moneda de cambio ante una avalancha de turistas?”.

En Jerez, los especialistas que cubren partos están doblando turnos. / D.C.

TENSIÓN Y TURNOS DE 36 HORAS EN JEREZ

En lo que respecta a la situación en el Hospital de Jerez, UGT apunta que, aunque no existen problemas en Urgencias –Jerez no aumenta su población en verano–; sí que hay conflictos en las plantas donde “los pacientes son muy demandantes y con una media de edad alta, como Medicina Interna, Infecciones, Oncología…” En Medicina Interna 2 y 3, la situación “es ya insostenible, con una carencia importante de personal que no da abasto para atender a tantos pacientes”.

El portavoz sindical relata un ambiente al límite entre el personal y los pacientes del hospital jerezano: “En una sola jornada, he podido presenciar un conato de pelea entre usuarios; y otro entre un familiar y una auxiliar de Enfermería por demandas no atendidas; otra auxiliar estaba llorando, impotente ante la situación, a las 10 de la mañana; y otro, muy alterado y con signos evidentes de estrés, temblor en voz y manos, y muy enfadado con la supervisora por falta de cobertura de su compañera:llevan todo el mes con incidencias así”.

En la UGC de Pediatría están también bajo mínimos en Jerez: hay dos bajas deTécnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)sin cubrir, junto a otras incidencias. En Neonatal, señalan, también hay carencias; y en el servicio de Partos, hay una matrona menos y están doblando turnos de hasta 36 horas continuas, “y obligados”. El quirófano específico de paritorio, además, no asume intervenciones programadas, “pero la realidad es que a diario funciona así tirando de TCAE de partos”.

Por si fuera poco, “el personal EIR (Enfermera Interna Residente) –denuncian– se está utilizando como plantilla en algunos servicios”.

“La rutina es un número considerable de ausencias motivadas por bajas, reducciones de jornada, vacaciones, asuntos propios... que desde la dirección se deja sin cubrir con conocimiento de ellas y sin justificación –aseveran, apuntando que esta descobertura no es sólo propia del periodo estival, y que se está cebando especialmente con las TCAE y las enfermeras–. Hay servicios que siempre ha funcionado bien en el Hospital de Jerez que estos recortes de personal se están cargando”.

“En lo que se refiere a Atención Primaria –continúan–, no se ha sustituido a ninguna TCAE en vacaciones; mientras que en el centro de salud de Jerez Sur, de cuatro que debería haber, hay dos, y algunos días, una”.

FALTA DE PERSONAL EN CAMPO DE GIBRALTAR

Algo menos insidioso parece, sin embargo, el panorama en el Campo de Gibraltar. Hasta la presente, comentan desde UGT, “no hay un colapso, como ha podido ocurrir otros años”, ni en el Hospital de La Línea ni en el Punta Europa de Algeciras. “Eso no quiere decir –advierten– que no falte personal: llevamos varios años con ese deterioro desde que suprimieron de golpe muchos contratos. A esto se suma la contratación tan deplorable que viven nuestros profesionales con contratos basura, eso no ayuda”.

De modo que, este verano, la fotografía “no es muy diferente a la del resto del año –cuentan–, ya que tenemos una falta de especialistas terrible. La contratación estos meses no ha variado mucho con respecto al de 2024. La falta de camas, como siempre, se debe a la reducción de plazas en época estival”. La solución ante esta rutina es que los pacientes se queden “en Observación a espera de altas para subir a planta”.