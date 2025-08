Mareas Blancas ya había alertado de un "terrible" verano sanitario en Cádiz

Desde Mareas Blancas ya se había alertado de la situación que este año supondrían las “vacaciones sanitarias” del periodo estival: un verano que está siendo ”terrible, con el 75% de los centros de salud cerrados por las tardes, incluyendo la falta de pediatras durante todas las tardes. Esto origina que la población termine acudiendo a las Urgencias hospitalarias, colapsando los hospitales”.

“La cuestión de que no existan camas para ingreso es absolutamente lo normal –afirman–. Lo que varía son las horas que puede tardar en ingresar al paciente, llegando en momentos a las 48-72 horas. Hasta el punto que, en muchos hospitales han habilitado salas en el área de urgencias, de pacientes que tienen el ingreso decidido, para que no estén en un pasillo tantas horas, en situaciones indignas. Es lo que llamamos la gestión del caos, la gestión de los desastres”.

“Para completar el desastre programado –continúan–, al colapso de urgencias por el cierre de centros de salud, se le suma el cierre de plantas de hospitalización en todos los hospitales andaluces”.

En lo que respecta al servicio de ambulancias, “haya ambulancias para varias ciudades a la vez y, en muchos casos, no estén medicalizadas”.

“Las enfermedades –indican desde la plataforma– no se toman vacaciones. No se pueden repetir situaciones idénticas año tras año sin que se tomen medidas correctoras. No vamos a aceptar que nos vuelvan a decir que no hay médicos suficientes porque la realidad es que sí que los hay, pero no aceptan las ofertas laborales basura que les ofrece el Servicio Andaluz de Salud y se van a otras Comunidades Autónomas, o a otros países”.

De hecho, esta misma semana, CCOO, UGT, SATSE y CSIF denunciaban un “nuevo recorte encubierto” en el pago del complemento de rendimiento profesional (CRP) del año 2024, que se está abonando en la nómina complementaria de julio, en muchos casos con reducciones del 50%.