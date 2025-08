El SAS asegura que el plan de verano "garantiza la asistencia sanitaria en la provincia de Cádiz en todo momento"

"El plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) garantiza en todo momento la asistencia sanitaria en la provincia de Cádiz". Así lo ha afirmado desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en un comunicado antes las denuncias por la situación que se están viviendo en hospitales como el de Puerto Real y de Jerez, que los sindicatos califican de "colpaso veraniego".

Según el SAS, esta plan se desarrolla según lo previsto y en "hospital de Puerto Real y el Hospital de Jerez, por ejemplo, se encuentran en situación de normalidad a fecha de hoy, por lo que se quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población de referencia de ambos centros".

Así, afirman, qu en ambos hospitales, a primera hora de la mañana de este lunes "se contaba con camas disponibles y libres en planta, unas camas a las que había que sumar las que se fueran liberando a lo largo de la mañana tras las correspondientes altas de pacientes ingresados". En el caso de Jerez, además, "cabe resaltar que no había ingresos pendientes desde Urgencias a esa hora". Además, respecto a la situación de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería en Jerez, "es importante destacar que se están llevando a cabo contrataciones desde el viernes para cubrir las ausencias en esta categoría profesional".

La Junta afirma que en toda la provincia de Cádiz, el Plan de Verano 2025 contempla un total de 5.820 contrataciones autorizadas por el SAS para cubrir las vacaciones de los profesionales de la sanidad pública. En la provincia, se mantienen en funcionamiento durante la época estival todos los centros de salud. Un total de 37 abrirán en horario de tarde (de 15 a 20 horas) y uno más adicional que normalmente no tiene horario de tarde, así que en total serán 38. Los 46 Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la provincia mantendrán su horario habitual del resto del año.

Además, "como ya se ha apuntado en varias ocasiones, los hospitales de la provincia están realizando una importante actividad durante lo que llevamos de verano, que en el caso de consultas externas y pruebas diagnósticas supondrá un incremento respecto a la actividad realizada el pasado verano". Respecto a la actividad quirúrgica, el 77,86% de los quirófanos de la provincia permanecen funcionando, lo que supone un porcentaje ligeramente superior al verano 2024 que permanecieron funcionando el 77,25%. En el caso del Hospital de Puerto Real cabe señalar que esta cifra ha sido en el mes de julio de un 94%. Precisamente, este centro abrió la pasada semana la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos, que ha venido a reforzar y mejorar la asistencia a estos pacientes.

"Desde el Servicio Andaluz de Salud se quiere recordar a la ciudadanía que la asistencia sanitaria está totalmente garantizada, además de agradecer a los profesionales sanitarios su gran esfuerzo también durante la época estival. Por último, reitera su compromiso con la colaboración, el diálogo y la atención de calidad", apuntan en el comunicado.

Críticas de los sindicatos

Por su parte UGT se hacía estos días de lo que consideran “asfixia” del Hospital Universitario de Puerto Real ante un verano turístico de récord. “Desde primeras horas de la mañana –afirman– los servicios de Urgencias se saturan, llegando en ocasiones al colapso. La imagen de salas de espera abarrotadas y la necesidad de abrir segundos triajes se ha convertido en la norma. Todo el personal de Urgencias sufre esta sobrecarga, con guardias interminables y una presión asistencial que dificulta la atención adecuada” . La siutación, asegura, se agrava si hablamos de salud mental, donde se añade el recién conocido traslado de los pacientes de Ceuta a este hospital, “lo que obliga al personal a interrumpir sus tareas para tramitar ingresos".

En lo que respecta a la situación en el Hospital de Jerez, UGT apunta que, aunque no existen problemas en Urgencias –Jerez no aumenta su población en verano–; sí que hay conflictos en las plantas donde “los pacientes son muy demandantes y con una media de edad alta, como Medicina Interna, Infecciones, Oncología…” En Medicina Interna 2 y 3, la situación “es ya insostenible, con una carencia importante de personal que no da abasto para atender a tantos pacientes”.