Los niños de Torre Alháquime se reparten para dar clases

Sin aulas y sin libros. Los alumnos del CEIP Sagrado Corazón de Torre Alháquime dan clases repartidos en emplazamientos municipales tras el destrozo que el tren de borrascas causó en su centro, anegado tras la crecida del Guadalporcún. Así, salas tanto de la Biblioteca como del Centro de Mayores se han habilitado con el material escolar que se ha podido rescatar, algo que no se pudo hacer con los libros de texto: de momento, tiran con donaciones de otras bibliotecas. El colegio fue uno de los principales centros de actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estuvo cuatro días y cuatro noches trabajando en las instalaciones. A ellos, los sucedió un grupo de padres y madres voluntarios, que han estado limpiando durante esta semana.

Pero CEIP de Torre Alháquime todavía mucho antes de estar operativo: la inundación afectó a la caldera, por lo que no hay calefacción; y, sobre todo, el saneamiento está completamente atorado por el lodo. "De modo que estamos buscando una empresa especializada en este tipo de trabajo -indica el alcalde de la localidad, Pedro Barroso-, porque hablamos de colectores que afectan a toda una zona del pueblo. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, si la depuradora está afectada. Según lo que nos digan, veremos si se puede desatorar o hay que romper tuberías".

Otro espacio seriamente afectado es el campo de fútbol, inaugurado hace 18 meses: lo que era el césped está cubierto por una capa de 40 centímetros de lodo que aún no se ha podido secar. "Hoy han estado varios técnicos visitando las instalaciones para valorar económicamente todo el daño y ver qué tipo de obras se pueden acometer·", indica Barroso.

La piscina municipal ha quedado, igualmente, totalmente destrozada: "Algo que, anímicamente, se ha sentido mucho en el pueblo -continúa el alcalde-, porque su bar le daba mucha vida a la localidad: una infraestructura así es fundamental para un pueblo pequeño".

ESPÁRRAGO Y ACEITUNA, CULTIVOS AFECTADOS

Gran parte de los cultivos han quedado también bajo las aguas de la crecida. El espárrago, por ejemplo, que ahora se estaría recogiendo, se ha perdido por completo. "Y gran parte de la aceituna se ha quedado en el campo porque los agricultores no han podido acceder a las fincas -añade Barroso-. También se han dado muchos daños en las vías pecuarias, que estamos intentando abrir para que los propietarios puedan acceder a sus explotaciones".

Una lista que viene a reflejar el escenario de trauma que Torre Alháquime vivió durante tres días en los que estuvo sin carreteras, sin electricidad y sin internet. Pedro Barroso apunta el caso personal de su hermano, altamente dependiente, que pudo seguir siendo atendido porque la empresa de electricidad de Olvera le cedió durante ese tiempo un generador de gasolina.

HORA Y CUARTO EN LLEGAR AL HOSPITAL

Dentro de esta fotografía, siguen cojeando las carreteras: la autonómica, que une Torre Alháquime con Antequera, está cortada; así como la carretera comarcal de la Sierra, de especial importancia, ya que es la conduce al hospital de referencia del municipio, el de Ronda: "Si antes tardábamos treinta minutos, ahora hay que dar un rodeo y tardamos una hora y cuarto en llegar", señala Barroso. En la CA-9106, que une con Olvera, "Diputación está intentando habilitar un paso seguro".

Hablar de tiempos, con unas coordenadas así y siendo una administración municipal, no tiene sentido. El alcalde torreño insiste, sin embargo, en que se hará todo lo posible porque los plazos se acorten: "Quiero agradecer, además, a todos los implicados con el pueblo, tanto a la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, con la que hemos estado todos los días en contacto, como a las fuerzas de seguridad, donantes y voluntarios -subrayó-. Y quiero transmitir a los vecinos el mensaje de que, entre todos, haremos que Torre Alháquime vuelva a brillar de nuevo".