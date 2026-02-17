Diputación ha invertido más de dos millones en las carreteras gaditanas dañadas por el agua

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, acudió ayer a dos de los municipios de la Sierra severamente afectados por el reciente tren de borrascas, Torre Alháquime y Alcalá del Valle. En ambos, recorrió junto a sus alcaldes –Pedro Barroso, en el caso de Torre Alháquime, y Rafael Aguilera, en Alcalá- distintos puntos de las poblaciones especialmente dañados por el temporal que ha asolado la provincia gaditana este mes de febrero. También ha participado en la visita el diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón.

Diputación empezó a adoptar medidas desde el mismo día 4 de febrero y, por el momento, han supuesto una inversión global de unos 2,1 millones de euros en lo relativo a las carreteras provinciales mediante el procedimiento de emergencia. Esta financiación ha permitido, entre otras acciones, la movilización de efectivos profesionales y maquinaria especializada. Almudena Martínez ha explicado que la prioridad de la Diputación al articular todas estas inversiones ha sido garantizar que ningún municipio quedase aislado como consecuencia de los destrozos del temporal.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo las comunicaciones de Torre Alháquime son posibles a través de la vía CA-9106. Esta carretera se vio afectada por varios corrimientos de tierra hace algunos días y, aunque tuvo que clausurarse al tráfico, pudo restablecerse a la circulación gracias al trabajo de las Brigadas de Carreteras de Diputación y de la maquinaria y efectivos contratados por el Área de Cooperación mediante el procedimiento de emergencia. En estos momentos, se trata del único enlace que permite la conexión con la localidad.

En el caso de Alcalá del Valle, el acceso a la localidad está garantizado a través de dos carreteras de la red provincial: la CA-9119, que conecta con Setenil, y la CA-9115, de Cañete, que enlaza con la provincia de Málaga. Una tercera vía provincial -la CA-9107, de Lora- ha sufrido un deslizamiento de ladera en el punto kilométrico 0,5. Se trata de un daño severo cuya reparación requerirá un proyecto específico. Otra de las comunicaciones viarias con Alcalá, la autonómica A-7276, también está restringida al tráfico, por lo que son las carreteras de Diputación las que evitan el aislamiento de la población.

Tras la tormenta, pueblos reventados

Precisamente la llamada carretera de Lora ha sido uno de los puntos que han visitado Almudena Martínez y Antonio Aragón, junto al alcalde alcalareño. La presidenta ha resaltado la importancia de esta vía para “el acceso, la conexión y la economía del municipio”, por lo que es necesaria su puesta en funcionamiento “lo más pronto posible”. También han estado en la Avenida de Andalucía, donde hay 120 personas desalojadas por peligro de derrumbe de una ladera. Un equipo de geólogos ha estudiado la situación sobre el terreno.

Aguilera ha agradecido la coordinación institucional durante los peores momentos de los temporales para “proteger la seguridad de las personas“. Pero “una vez que ha salido el sol, con la luz, hemos visto que nuestros pueblos están reventados. Ahora es el momento de que las administraciones estemos a la altura de las circunstancias y de dar una respuesta rápida a la ciudadanía”. El Ayuntamiento de Alcalá, ha asegurado el alcalde, ha solicitado al Gobierno de España la declaración de la Sierra de Cádiz como zona catastrófica, al tiempo que apremiaba sobre la necesidad de buscar conexiones eficaces para dar salida a la producción agraria del municipio, especialmente del espárrago verde.

En el caso de Torre Alháquime, la presidenta y el diputado de Asistencia a Municipios han comprobado los daños provocados por la crecida del río Guadalporcún en la zona baja de la localidad, donde se localizan la piscina, el colegio, el campo de fútbol y varias cooperativas. En esta calle, Arenal, también se han producido desprendimientos. Además, han visitado la carretera CA-9120, totalmente cerrada al tráfico. Esta vía es esencial para el pueblo, porque comunica con la vecina Setenil y enlaza con el hospital de referencia en la comarca, el de Ronda.

La presidenta ha expresado al alcalde de Torre Alháquime Pedro Barroso el apoyo al municipio por parte de la Diputación de Cádiz en forma de movilización de recursos económicos y humanos, apoyo que también se está haciendo llegar al resto de localidades afectadas por los temporales en la zona de la Sierra, la Campiña de Jerez y el Campo de Gibraltar.